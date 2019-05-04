Za「小精靈PAC－MAN」聯名系列又來了！5月新品限定特價快買一波

2019-05-04 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



彩妝品牌的超萌跨界聯名一波接一波，Za再度與風靡全球的經典遊戲「小精靈PAC－MAN」跨界聯名，5月推出美白防曬霜EX精靈版、油光BYE²清透妝前乳n精靈版，將旗下最熱銷的經典商品變身，披上小精靈限定聯名設計，讓小精靈把瑕疵、暗沉與油光吃光光，腦海中浮現小精靈一路吃的畫面超可愛啊！

堪稱開架回購王的Za美白防曬霜EX是熱銷14年的經典商品，可做為妝前霜或素顏霜使用，修飾提亮膚色，原價220元、精靈版新品特價179元；油光BYE²清透妝前乳n可創造不泛油光、清透持妝的妝效，在底妝前使用可展現柔霧膚質，原價330元、精靈版新品特價281元。

除了Za之外，MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡5月將旗下最熱銷的超現實激長睫毛膏推出塔羅限量款，共4款限定包裝，各自象徵應援之杖、祝福之杯、必勝之劍、感謝硬幣等幸運魔法，讓人際、愛情、職場、財運等運勢像睫毛一樣飛揚，裁下紙盒正面的塔羅牌，可做成守護卡隨身攜帶，撕開背標還能看到令人驚喜的運勢占卜，原價340元、新品上市特價85折，售完為止。