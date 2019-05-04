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Za「小精靈PAC－MAN」聯名系列又來了！5月新品限定特價快買一波

2019-05-04 17:21聯合報 記者陳立儀╱即時報導

彩妝品牌的超萌跨界聯名一波接一波，Za再度與風靡全球的經典遊戲「小精靈PAC－MAN」跨界聯名，5月推出美白防曬霜EX精靈版、油光BYE²清透妝前乳n精靈版，將旗下最熱銷的經典商品變身，披上小精靈限定聯名設計，讓小精靈把瑕疵、暗沉與油光吃光光，腦海中浮現小精靈一路吃的畫面超可愛啊！

堪稱開架回購王的Za美白防曬霜EX是熱銷14年的經典商品，可做為妝前霜或素顏霜使用，修飾提亮膚色，原價220元、精靈版新品特價179元；油光BYE²清透妝前乳n可創造不泛油光、清透持妝的妝效，在底妝前使用可展現柔霧膚質，原價330元、精靈版新品特價281元。

除了Za之外，MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡5月將旗下最熱銷的超現實激長睫毛膏推出塔羅限量款，共4款限定包裝，各自象徵應援之杖、祝福之杯、必勝之劍、感謝硬幣等幸運魔法，讓人際、愛情、職場、財運等運勢像睫毛一樣飛揚，裁下紙盒正面的塔羅牌，可做成守護卡隨身攜帶，撕開背標還能看到令人驚喜的運勢占卜，原價340元、新品上市特價85折，售完為止。

INTEGRATE櫻特芮則於5月限量推出2in1繪型持色專業眉眼組、濃濃睫毛膏美睫組、輕染潤唇采筆D限定組，購買2in1繪型持色眉筆就可獲得立體眼影刷、深邃眼影刷、斜角眼影刷等三款專業級訂製眼妝刷具，售價280元；濃濃睫毛膏美睫組包含濃密型睫毛膏與可當透明睫毛膏使用的睫毛養護美容液，售價459元；輕染潤唇采筆D限定組則包括一筆兩用的輕染潤唇采筆與經典紅萬用卡夾，售價270元。

Za油光BYE²清透妝前乳n精靈版，建議售價330元。圖／Za提供
Za油光BYE²清透妝前乳n精靈版，建議售價330元。圖／Za提供
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Za油光BYE²清透妝前乳n精靈版，建議售價330元。圖／Za提供
Za油光BYE²清透妝前乳n精靈版，建議售價330元。圖／Za提供
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Za再度與風靡全球的經典遊戲「小精靈PAC－MAN」跨界聯名，5月推出美白防曬霜...
Za再度與風靡全球的經典遊戲「小精靈PAC－MAN」跨界聯名，5月推出美白防曬霜EX精靈版、油光BYE²清透妝前乳n精靈版。圖／Za提供
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MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏推出塔羅限量款，共有塔羅...
MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏推出塔羅限量款，共有塔羅人際牌、塔羅愛情牌、塔羅職場牌、塔羅財運牌等4款，售價340元。圖／戀愛魔鏡提供
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MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏推出塔羅限量款。圖／戀愛...
MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏推出塔羅限量款。圖／戀愛魔鏡提供
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Za美白防曬霜EX精靈版，建議售價220元。圖／Za提供
Za美白防曬霜EX精靈版，建議售價220元。圖／Za提供
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Za美白防曬霜EX精靈版，建議售價220元。圖／Za提供
Za美白防曬霜EX精靈版，建議售價220元。圖／Za提供
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