母親節送禮提案 MUJI、HANDS、HOLA優惠齊發

2019-05-04 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



母親節大檔邁入最後倒數，除了百貨、藥妝店之外，居家連鎖賣場也祭出多重好康，HANDS台隆手創館今年首度推出兩波滿千贈百活動，整體銷售業績較去年同期提升近3成，其中又以美顏美體、美容微電器、日本洗沐系列、熟齡肌保養組合等最受青睞。HOLA特力和樂年中慶5月22日前消費滿3,000送300折價券；MUJI無印良品除了推出母親節贈禮提案，5月12日前至Cafe&Meal MUJI或Cafe MUJI門市點選母親節雙人套餐可享優惠價。

即日起至5月13日HANDS台隆手創館推出電子會員限定的第二波滿千贈百活動，單筆消費滿3,000元送200元台隆抵用券、單筆消費滿5,000元送300元台隆抵用券，數量有限送完為止；另有明星商品獨家加價購，原價229元的Saborino早安面膜麝香葡萄限定版加價購179元，原價460元的MARVIS亮白薄荷牙膏85ml加價購229元，數量有限售完為止。

HANDS台隆手創館去年狂賣上千台的Lourdes煥采溫熱手部按摩器，今年推出女性最愛的夢幻粉色，獨家送innisfree護手霜30ml，限量100支；獨家新品日本recolte Festino美顏微型電器任選2件83折；MERCURYDUO女神植物氨基酸洗髮乳、護髮乳系列任選2瓶送價值430元的MERCURYDUO頭髮香氛噴霧150ml；獨家限定的帕妃雯母親節特惠組市價4,800元、特價2,880元。

HOLA特力和樂即日起至5月22日年中慶，消費滿3,000元送300元折價券，並針對保養、運動、舒壓、午茶、下廚等用品推出金額約1,000～3,000元的母親節限定禮盒；與台鹽生技聯名開發的自有品牌新品Pure Essence紅藜金盞花臉部保養系列也同步登場，主原料取自台灣屏東紅藜，全系列單品特價9折、2件以上8折。另有HOLA不鏽鋼鍋與鐵鍋系列單件7折、任選2件以上5折，高密度抗菌健康強化曲線腰墊7折，La Cafetiere簡約1壺2杯組原價1,690元、特價999元。