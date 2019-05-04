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韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

母親節送禮提案 MUJI、HANDS、HOLA優惠齊發

2019-05-04 16:48聯合報 記者陳立儀╱即時報導

母親節大檔邁入最後倒數，除了百貨、藥妝店之外，居家連鎖賣場也祭出多重好康，HANDS台隆手創館今年首度推出兩波滿千贈百活動，整體銷售業績較去年同期提升近3成，其中又以美顏美體、美容微電器、日本洗沐系列、熟齡肌保養組合等最受青睞。HOLA特力和樂年中慶5月22日前消費滿3,000送300折價券；MUJI無印良品除了推出母親節贈禮提案，5月12日前至Cafe&Meal MUJI或Cafe MUJI門市點選母親節雙人套餐可享優惠價。

即日起至5月13日HANDS台隆手創館推出電子會員限定的第二波滿千贈百活動，單筆消費滿3,000元送200元台隆抵用券、單筆消費滿5,000元送300元台隆抵用券，數量有限送完為止；另有明星商品獨家加價購，原價229元的Saborino早安面膜麝香葡萄限定版加價購179元，原價460元的MARVIS亮白薄荷牙膏85ml加價購229元，數量有限售完為止。

HANDS台隆手創館去年狂賣上千台的Lourdes煥采溫熱手部按摩器，今年推出女性最愛的夢幻粉色，獨家送innisfree護手霜30ml，限量100支；獨家新品日本recolte Festino美顏微型電器任選2件83折；MERCURYDUO女神植物氨基酸洗髮乳、護髮乳系列任選2瓶送價值430元的MERCURYDUO頭髮香氛噴霧150ml；獨家限定的帕妃雯母親節特惠組市價4,800元、特價2,880元。

HOLA特力和樂即日起至5月22日年中慶，消費滿3,000元送300元折價券，並針對保養、運動、舒壓、午茶、下廚等用品推出金額約1,000～3,000元的母親節限定禮盒；與台鹽生技聯名開發的自有品牌新品Pure Essence紅藜金盞花臉部保養系列也同步登場，主原料取自台灣屏東紅藜，全系列單品特價9折、2件以上8折。另有HOLA不鏽鋼鍋與鐵鍋系列單件7折、任選2件以上5折，高密度抗菌健康強化曲線腰墊7折，La Cafetiere簡約1壺2杯組原價1,690元、特價999元。

MUJI無印良品母親節贈禮提案首推以優質有機亞麻素材製作的女裝，即日起至5月12日可享單品9折；適合送給媽咪的還有具乾爽涼感的泡泡紗短袖家居睡衣與二重紗織七分袖家居睡衣、高密度防震舒眠床墊、四輪硬殼止滑拉桿箱、水漾潤澤保養系列、超音波芬香噴霧器等。

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Cafe&Meal MUJI與Cafe MUJI以當令在地食材與少油少鹽的烹調方式，推出多款春季新品及母親節限定優惠，5月12日前可享母親節雙人套餐優惠價。圖／無印良品提供
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HOLA不鏽鋼鍋、鐵鍋系列原價1,280元起，母親節檔期單件7折、任選2件以上5折。圖／圖／HOLA特力和樂提供
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