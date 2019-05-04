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今夏「纖」氣女神養成計畫 雙手細嫩無斑點

2019-05-04 13:50經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

梅雨季過後，夏天就正式來臨了！想要自信展現身材和身體肌膚，除了緊俏充滿彈性的臀部和緊緻的腿部線條外，法國保養品牌Sisley提醒，「纖纖手臂」和「細嫩雙手」，才是夠重視細節美的「纖」氣女神，今夏不再靠修圖。

Sisley指出，許多女人在追求一張青春永駐的美麗容顏時，卻忘了好好呵護最容易洩漏年紀的部位-手部肌膚。手部肌膚和身體非常相似，但雙手肌膚卻一直暴露在外，且雙手也是抵禦外在環境和反覆接觸水的第一道防線，因此我們的雙手每天都承受著許多壓力。

Sisley提醒，當手部所處的條件惡劣，如寒冷、風吹、陽光紫外線，以及使用洗滌劑時沒有戴手套等，角質層容易變得乾燥，甚至可能裂開，導致肌膚表面出現微裂紋或細紋。此外，隨著年齡的增長，新陳代謝會跟著減慢，因此乾燥的狀況也會越來越嚴重，甚至出現斑點等，纖纖玉手一不小心就會快速老化，即使臉部和身體保養的再極致，依然會使女神纖氣度直線下降。

Sisley的Sisleÿa抗皺活膚御緻系列今夏首度推出二款身體保養新品，包括：「抗皺活膚御緻美體精華」和「抗皺活膚御緻潤澤護手精華 SPF30」。其中，「抗皺活膚御緻美體精華」可用於全身，特別是掰掰袖處加強緊緻，建議可從上手臂處由下往上、由外往內按摩，亦可用於消除腿部壓力，以及加強臀部和腹部的緊實。

此外，Sisley建議搭配 「抗皺活膚御緻潤澤護手精華 SPF30」，每次洗完手後一定要使用纖手精華，於掌心溫熱後由手腕處擦至手指。將拇指放在另一手拇指和食指中間的骨縫位置，從指縫輕滑至手腕處；重複此動作於每個手指骨縫再替每根手指及指緣處細心按摩。

Sisley的Sisleÿa抗皺活膚御緻系列今夏首度推出二款身體保養新品，包括：...
Sisley的Sisleÿa抗皺活膚御緻系列今夏首度推出二款身體保養新品，包括：「抗皺活膚御緻美體精華」和「抗皺活膚御緻潤澤護手精華 SPF30」。 圖／Sisley提供
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