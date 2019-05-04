MIKIMOTO緞帶之舞頂級珠寶展 驚見超大乳杏色孔克珍珠

2019-05-04 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



MIKIMOTO「緞帶之舞」頂級珠寶展，自即日起至5月12日在晶華酒店二樓的MIKIMOTO形象概念店展出，當中最為耀眼的珠寶作品，除了首次於日本以外的亞洲國家展出的珍珠鑽石蝴蝶結髮飾帶外，還有極為罕見的乳杏色Horse Conch孔克珍珠。

MIKIMOTO指出，全新《Jeux de Rubans》頂級珠寶系列作品，靈感源自高級訂製服上常用的裝飾「緞帶」。絕美作品有廣告形象中，由迪麗熱巴所佩戴的珍珠鑽石蝴蝶結墜飾項鍊，透過不同直徑的珍珠，呈現立體剪裁且質如絲綢般的領片。

MIKIMOTO表示，此件珍珠項鍊作品大量地使用了串珠工藝的編織技法於其中，但其編織技術不同於一般珍珠穿串，珍珠所穿鑿的不同方向孔洞必須精準地計算，並於俯視時如同十字一般，呈現出宛如頂級絲綢般的流順無瑕。且在串珠編織的過程中，每回編織至一定程度時，都得反覆於人台和真人身上模擬穿戴，以確保項鍊能夠完全貼合頸項的曲線。

此外，歐洲皇室經常於日間配戴的髮飾帶，也成為此次《Jeux de Rubans》頂級珠寶系列中的一件珍品。MIKIMOTO指出，這款日本Akoya珍珠鑽石蝴蝶結髮飾帶，略簡於冠冕但仍顯超然高雅風範的設計，並首次於日本以外的亞洲國家展出。

同時，MIKIMOTO今年也首度引進一件要價高達3,100萬的Horse Conch孔克珍珠鑽石項鍊，不同於一般母貝養殖珍珠，「孔克珍珠」源自於各種大型海螺，也因為不同品種海螺的相異特色，使得產出的孔克珍珠在形狀、尺寸和顏色上都不盡相同。