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最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31聯合報 記者羅建怡╱即時報導

天氣漸熱，進入啤酒銷售的旺季，金車集團啤酒品牌Buckskin柏克金除了日前推出新品「三月啤酒」，並與各大連鎖通路合作推出限定酒款外，今(5/4)日宣布正式進駐臺北101購物中心，於B1開設全台首間「Buckskin Taproom柏克金啤酒吧」，開賣多款在地新鮮釀造的生啤酒，同時，將啤酒與義式冰淇淋結合，開發低脂、低卡路里的「Buckskin柏克金冰淇淋」。

此外，即日起到5月12日開幕期間將舉辦全系列啤酒買一送一(限同容量)，拍照打卡還能免費嘗鮮啤酒冰淇淋等活動。

首間Buckskin Taproom 插旗台北101啤酒，提供6款新鮮正統的德式生啤酒，現場還有專業侍酒師服務，消費者能依照自身口味喜好，挑選最適合自己的啤酒；此外，同時開賣的「Buckskin柏克金冰淇淋」，強調天然製程、低脂、 低卡路里的義式冰淇淋製作方式，將柏克金啤酒完美結合綿密的義式口感，啤酒不只能喝，還可以大口吃。

台灣精釀啤酒品牌SUNMAI也有新滋味，推出季節限定「SUNMAI辦桌拉格啤酒」，此為底層發酵的拉格啤酒(Lager)，酒精濃度約5.1%，為了呈現獨有的台味，SUNMAI釀酒團隊首創在釀酒過程中加入台灣在地元素「九層塔」，運用不同的釀造技術將麥芽與草本風味融合，香氣鮮明，尾韻清爽回甘。即起於全家便利商店季節限量販售，售價125元，售完為止。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

位於台北101的「Buckskin Taproom柏克金啤酒吧」現場販售6款柏克...
位於台北101的「Buckskin Taproom柏克金啤酒吧」現場販售6款柏克金德式鮮釀啤酒、柏克金啤酒冰淇淋與小食。圖／金車提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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SUNMAI推出辦桌拉格啤酒，讓消費者在家也能輕鬆辦桌。圖／SUNMAI提供...
SUNMAI推出辦桌拉格啤酒，讓消費者在家也能輕鬆辦桌。圖／SUNMAI提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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「Buckskin Taproom柏克金啤酒吧」提供下班後小酌的新去處。圖／金車...
「Buckskin Taproom柏克金啤酒吧」提供下班後小酌的新去處。圖／金車提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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