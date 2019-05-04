宋慧喬難得濃妝 艾兒芬妮梳馬尾Q萌可愛 PRADA早春秀星光雲集
PRADA 2020早春女裝大秀在紐約總部的鋼琴工廠（Piano Factory）發表，整體輪廓以長版直線設計為主，帶來叛逆洋娃娃的嗆辣微甜，重新定義超古典主義，設計師Miuccia Prada藉此表現具有煽動性又不失優雅的服裝元素。
時裝秀的秀場空間由OMA設計團隊打造，天鵝絨、玫瑰色調、粉紫列柱打造的整座空間，粉色發光體無處不在，搭襯大地色的整體空間，宛如夢幻煙霧沉澱在粗礪混凝土建築，營造模特兒穿梭虛實之間的氛圍。PRADA 2020早春主軸為重新詮釋經典，簡約大衣、黃銅釦西裝外套、印花獵裝搭配縫線圖紋長版上衣和寬鬆裙裝，是當季主要造型；各式寬身長、短裙包括寬襬或貼身百摺裙、拼接蛋糕裙等，帶來繽紛色彩的表現。此外，大量出現在秀上服裝的圖紋則是細條紋、格紋混搭，幾何花卉圖紋與手工花朵刺繡等讓細節有更多玩味之處。
配件是早春系列的要角，尤其大型亮片裝飾的圍巾，像是閃閃發光的珠寶，搭配垂墜珍珠耳環、長款巴洛克珍珠項鍊，定調PRADA女郎早春風格；鞋款以輪胎鞋底休閒鞋、復古瑪莉珍鞋，搭配亮彩厚針織襪為主。出席PRADA 2020早春女裝秀的嘉賓包括難得濃妝的宋慧喬，與鄔瑪舒曼（Uma Thurman）、娜歐蜜華茲（Naomi Watts）、黛安克魯格（Diane Kruger）和導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）等，每位女星都穿出不同風采，很有看頭，艾兒芬妮（Elle Fanning）則是以雙馬尾搭配粉嫩腮紅、穿碎花露肩洋裝，像洋娃娃一樣吸引眾人目光。
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