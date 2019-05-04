帥慘！舒淇、莎莉賽隆、克莉絲汀史都華穿給妳看 女神定番款就是西裝啊
女星穿西裝除了有蒂達史雲頓（Tilda Swinton）和凱特布蘭琪（Catherine Blanchett）的演繹曾令人印象深刻，近期莎莉賽隆（Charlize Theron）、舒淇和克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）也都分別以西裝穿出令人驚豔的帥度，加上黑白照片的加持，帥氣神秘又性感。
舒淇日前在紐約參加活動時，身穿CELINE晚宴西裝外套與帽飾，露出久違的性感胸器，隨手一拍都是時裝大片的氣場，她手上拎著C Bag，是Hedi Slimane大作，深獲女星喜愛，包括韓團BLACKPINK成員Lisa、安柏赫德等名人都是此一包款的擁護者，在夏季推出多款新色，並添加小尺寸或流蘇造型鎖釦款式，更顯個性美，舒淇隨手提著，就是不羈的巨星神采。
莎莉賽隆向來可男、可女，可正經、可癲狂，她上月底在紐約宣傳新片《選情尬翻天（Long Shot）》身穿CELINE西裝與高跟鞋，運用荷葉領白襯衫增加柔美、平衡帥度，這白襯衫也可作為《我們與惡的距離》宋喬安類型女強人穿搭款，而莎莉賽隆點睛之作是白框墨鏡，恰到好處的幽默與挑釁，讓整身穿搭有了趣味，而且可以偷懶不化眼妝。個性女孩克莉絲汀史都華日前演繹Thom Browne的2019秋季內外翻轉男孩西裝外套，則是帥到連西裝控都會心跳漏拍，玩世不恭的態度，加上煙視媚行的妝容，帥氣無懈可擊。
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