帥慘！舒淇、莎莉賽隆、克莉絲汀史都華穿給妳看 女神定番款就是西裝啊

2019-05-04 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



女星穿西裝除了有蒂達史雲頓（Tilda Swinton）和凱特布蘭琪（Catherine Blanchett）的演繹曾令人印象深刻，近期莎莉賽隆（Charlize Theron）、舒淇和克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）也都分別以西裝穿出令人驚豔的帥度，加上黑白照片的加持，帥氣神秘又性感。

舒淇日前在紐約參加活動時，身穿CELINE晚宴西裝外套與帽飾，露出久違的性感胸器，隨手一拍都是時裝大片的氣場，她手上拎著C Bag，是Hedi Slimane大作，深獲女星喜愛，包括韓團BLACKPINK成員Lisa、安柏赫德等名人都是此一包款的擁護者，在夏季推出多款新色，並添加小尺寸或流蘇造型鎖釦款式，更顯個性美，舒淇隨手提著，就是不羈的巨星神采。