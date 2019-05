誠品松菸變伸展台 8位台灣設計師聯手辦秀同慶誠品30歲

2019-05-03 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



誠品可以說是台灣文青一詞的發源地,也是台灣設計師品牌的造夢推手。今年誠品30歲了,5月3日的晚上,特別選在聚齊逾40個台灣設計師品牌的誠品生活松菸店舉辦「2019 S/S Fashion Show夢與想像之境」,由台灣設計師品牌JAMEI CHEN、CHARINYEH、Dleet、vïga wang、DOUCHANGLEE、Isabelle Wen溫慶珠、JOLIN WU、JUST IN XX等攜手聯展展演百套春夏新品,在夜幕低垂時,松菸店一樓穿廊變身時尚伸展台。

而昨晚參與聯展的設計師中,更有不少人的故事或者第一次就是從誠品發生的。像是設計師陳季敏2015與誠品生活攜手前進蘇州展開海外首家據點。陳季敏指出,「誠品對我來說兼具理性與感性的部分,且有了知識性,進而就有了文化、藝術」。這次聯展即由JAMEI CHEN本季「Passenger」新品揭開時裝秀序幕。設計師葉珈伶表示,「誠品對台灣創作者是一個很好的空間,也是往國際舞台的進階版。」

設計師竇騰璜與張李玉菁同名品牌DOUCHANGLEE,1998年就在誠品舉辦品牌第一次的深夜服裝秀,他們說,「誠品是給我們很多養分陪伴我們成長的空間」。在誠品敦南店開設第一家櫃點Dleet的設計師李倍說,「誠品是我夢想的開始」。JUST IN XX設計師周裕穎在還沒成立品牌前,就為誠品書店設計代表「品」字的三個口袋制服。設計師JOLIN WU表示,「我做過最瘋狂的夢就是當服裝設計師,如果說服裝設計是造夢所,那誠品的AXES就是把夢想實現的地方。」