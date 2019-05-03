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誠品松菸變伸展台 8位台灣設計師聯手辦秀同慶誠品30歲

2019-05-03 22:50聯合報 記者江佩君╱即時報導

誠品可以說是台灣文青一詞的發源地，也是台灣設計師品牌的造夢推手。今年誠品30歲了，5月3日的晚上，特別選在聚齊逾40個台灣設計師品牌的誠品生活松菸店舉辦「2019 S/S Fashion Show夢與想像之境」，由台灣設計師品牌JAMEI CHEN、CHARINYEH、Dleet、vïga wang、DOUCHANGLEE、Isabelle Wen溫慶珠、JOLIN WU、JUST IN XX等攜手聯展展演百套春夏新品，在夜幕低垂時，松菸店一樓穿廊變身時尚伸展台。

而昨晚參與聯展的設計師中，更有不少人的故事或者第一次就是從誠品發生的。像是設計師陳季敏2015與誠品生活攜手前進蘇州展開海外首家據點。陳季敏指出，「誠品對我來說兼具理性與感性的部分，且有了知識性，進而就有了文化、藝術」。這次聯展即由JAMEI CHEN本季「Passenger」新品揭開時裝秀序幕。設計師葉珈伶表示，「誠品對台灣創作者是一個很好的空間，也是往國際舞台的進階版。」

設計師竇騰璜與張李玉菁同名品牌DOUCHANGLEE，1998年就在誠品舉辦品牌第一次的深夜服裝秀，他們說，「誠品是給我們很多養分陪伴我們成長的空間」。在誠品敦南店開設第一家櫃點Dleet的設計師李倍說，「誠品是我夢想的開始」。JUST IN XX設計師周裕穎在還沒成立品牌前，就為誠品書店設計代表「品」字的三個口袋制服。設計師JOLIN WU表示，「我做過最瘋狂的夢就是當服裝設計師，如果說服裝設計是造夢所，那誠品的AXES就是把夢想實現的地方。」

為了支持台灣設計師品牌，誠品人會員、累計卡卡友，松菸店一樓指定專櫃，當日累計消費滿8千元送8百元電子抵用券，優惠只至5月4日。位於一樓的AXES即日起至5月底前，與義大利設計傢俱品牌ERBA聯手玩時尚，以今年春夏PANTONE色調，為展間換上俏皮新裝。

温貞菱身著JAMEI CHEN 2019春夏系列前往看秀。圖／誠品生活提供
温貞菱身著JAMEI CHEN 2019春夏系列前往看秀。圖／誠品生活提供
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Dleet以「我的數學考卷」為主題，從一道看似複雜卻出現邏輯瑕疵的數學題為靈感，打造出數個與數學相關的系列作品。圖／誠品生活提供
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vïga wang以「空間•曙光•花叢調色盤」為主題，勾勒層層色調。圖／誠品生活提供
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黃河身著DOUCHANGLEE 2019春夏格紋系列前往看秀。圖／誠品生活提供
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CHARINYEH以「新浪潮」為主題，重新解構、顛覆台灣電影新浪潮時期的流行時尚。圖／誠品生活提供
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JOLIN WU以「Please Call Me Miss O’Keeffe」為主題，靈感來自20世紀藝術大師「Georgia O’Keeffe」的繪畫色調與景觀。圖／誠品生活提供
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誠品松菸

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