全球首間！ 必勝客「半熟起司塔體驗店」打造浪漫法式風情

2019-05-03 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



藏身在比薩專賣店必勝客的超人氣商品「半熟起司塔」，曾創下每秒賣一顆的驚人紀錄，更達到單日銷售10,000顆以上、全年銷售百萬顆。必勝客看好消費者對於半熟起司塔的熱愛，搶在母親節前夕，開設全球第一家必勝客「半熟起司塔體驗店」，5/2已經在敦北小巨蛋商圈正式開幕了。

觀察到消費者對於半熟起司塔的熱愛，必勝客特別打造全球第一間「半熟起司塔體驗店」，讓消費者體驗法式氛圍的同時還能享受半熟起司塔的滋味。店景設計以法式時尚風格搭配自然花藝植栽，創造出清新浪漫的香榭風情；而人氣商品半熟起司塔則如同珠寶般陳列於點心櫃中，讓消費者彷彿走入法國頂級甜點專賣店。

半熟起司塔的美味秘密，就是採用精緻法式甜點製法，以二次烘焙工法，烤出香酥的塔皮，再填入法國進口的香濃乳酪起司，創造出濃郁、滑順的爆漿內餡。首家「半熟起司塔體驗店」，提供原味與巧克力口味，除了熱騰騰的經典現烤產品，還有體驗店限定的冰藏版半熟起司塔，兩種口味與雙重食感。適逢母親節，必勝客全省門市也推出6入半熟起司塔禮盒88折優惠，不管是原味、巧克力口味或是雙重口味混搭，皆享折扣。

必勝客「半熟起司塔體驗店」

地址：10550 台北市松山區南京東路4段15號

電話：02-2514-8101