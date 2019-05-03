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為什麼巴黎人救古蹟 台灣人拆古蹟？

香奈兒2020早春 走進巴黎火車站的魔幻旅程

2019-05-03 20:16聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

巴黎大皇宮已然成為香奈兒CHANEL的象徵，已故的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）曾經將這座殿堂變身為香奈兒郵輪、火箭基地、機場航站、超市……等，今日發表的2020早春系列，則是變身學院派風格（Beaux-Arts）的巴黎火車站，再度以陽光、造景引人走進一場魔幻的旅程。

最受矚目的星二代木村光希是走秀的模特兒之一，周杰倫、昆凌夫妻檔則再度合體看秀，昆凌身穿金色系2019巴黎紐約工坊系列，和一身黑的周董在粉絲的尖叫聲中入場，品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、綺拉奈特莉（eira Knightley）、小松菜奈（Nana Komatsu）和超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）、劉雯等，都現身這座熙來攘往的火車站。

月台邊是蔚藍海岸雅致的里維埃（Le Riviera）咖啡館，壁畫是拜占庭帝國、義大利威尼斯、南法聖特羅佩、希臘雅典以及印度孟買等地的愜意景致，用視覺將人們牽引到他方。這場旅途的擘畫者，是卡爾拉格斐的接班人維吉妮維婭（Virginie Viard），大秀在火車鐵軌邊上演，以陽光灑落的愉悅伴隨香奈兒獨有的風格魅力、經典元素，從黑、白色系帥氣又甜美的套裝開秀。

胸前的蝴蝶結，是早春大秀的吸睛亮點，直接作為抹胸或是絲質襯衫的點綴，都高調浪漫且性感，像是打開禮物的期待，或是化為蝴蝶的夢想，各式蝴蝶結設計豐富了早春女裝的視野；輕薄大衣則展現說走就走的輕巧，襯以荷葉邊單品，融入柔美女人味，亮紅大衣則呈現當代女性的獨立自信。而蛋糕裙、精緻刺繡、立體花朵裝飾雪紡裙等，則註記了香奈兒的標籤，以經典輪廓帶來輕快寫意的細節，此外，運動風的流線，轉變為斜紋亮片衫的表現，或是Logo貼身褲款的動感，而繽紛睡袍剪裁，則流瀉慵懶女人味。

色調上除了經典的黑、米、白色之外，因著度假氛圍的明亮色調，有著濃淡不一的紫水晶色、薰衣草紫，帶來新鮮感，粉、綠、藍、桃紅等色彩，則有棉花糖般的微甜；掩映的樹葉圖紋，靈感來自火車行進間遠眺窗外模糊的景觀，粉紅色與藍色亮片錯落在條紋上，則像打洞的火車票。

配件部分，露指手套、尖頭高跟鞋以及雙色粗跟短靴，讓旅人洋溢摩登氣息，手工縫製腰包有著隨時下車、迎向微風的勇敢，金屬旅行水壺是幽默新品，經典的11.12包款則是用漆皮菱格紋呈現；解構車站內的大鐘，表盤幻化為海軍藍蕾絲刺繡長洋裝，簡約筆直的輪廓釋放束縛的身體，白色蕾絲洋裝的領口上的刺繡花紋，則巧妙代表分針、秒針。

藝術總監維吉妮維婭在時間軸上，跟隨著嘉柏麗香奈兒和卡爾拉格斐的步伐，塑造純粹而細節精緻的設計感，藉由古典卻具時代意義的火車之旅，開啟香奈兒的全新旅程。

飄逸的設計呈現柔美女人味。（路透）
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運動風的流線感。（路透）
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包款呈現更年輕摩登的氣息。（路透）
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立體花朵裝飾雪紡裙。（路透）
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帥氣又甜美的白色套裝。（路透）
帥氣又甜美的白色套裝。（路透）
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香奈兒2020早春系列，把巴黎大皇宮變身學院派風格的巴黎火車站，木村光希是走秀的...
香奈兒2020早春系列，把巴黎大皇宮變身學院派風格的巴黎火車站，木村光希是走秀的模特兒之一。（歐新社）
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蛋糕裙是香奈兒的經典標籤。（路透）
蛋糕裙是香奈兒的經典標籤。（路透）
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胸前的蝴蝶結，是早春大秀的吸睛亮點。（路透）
胸前的蝴蝶結，是早春大秀的吸睛亮點。（路透）
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卡爾拉格斐的接班人、香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）。（...
卡爾拉格斐的接班人、香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）。（路透）
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手工縫製腰包。（路透）
手工縫製腰包。（路透）
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香奈兒巴黎火車站

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