電信資費出新招！台灣大哥大網路門市首創「真鑽綁約購」

2019-05-03 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



電信資費綁約除了可以買手機、平板、家電，現在就連真鑽項鍊、保養品都能買！母親節即將到來，為了讓媽咪能收到女王級禮物，台灣大哥大網路門市5月6日起推出「奢華女王月－5馨級獻禮」活動，首創推出線上真鑽精品專案，申辦指定資費即可0元入手價值上萬元的真鑽項鍊，再加碼送千元家樂福禮券及1,200分鐘網外通話。

台灣大哥大自由選網羅多款獨家熱門商品，新申辦、攜碼、續約用戶申辦自由選月付398元專案、綁約24個月，原價3,549元的理膚寶水人氣保養組合可0元帶回家；申辦自由選月付699元以上指定專案、綁約30個月，tokuyo按摩沙發、COACH經典包款等可0元帶回家；而電信業界首創結合真鑽精品的自由選專案，月付1,399元、綁約30個月即可擁有價值13,380元的amoon愛意K金真鑽項鍊。