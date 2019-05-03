9成人都做錯！因為妳愛做這6件事 難怪皮膚越保養卻「越爛」

2019-05-03 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



身邊會不會有這樣保養皮膚的朋友，為了趕著出門隨便沖沖臉，擦毛巾就結束，皮膚還是很好。而自己即使很認真保養，肌膚每天卻增加更多問題！

如果屬於油性肌膚的人，如果只洗洗臉，甚至不塗保養品，卻比我們辛勤保養的人皮膚看起來更細緻。到底會什麼會這樣呢？難道基因也有關係嗎？

一般來說屬於油性或中性皮膚的人，似乎保養很簡單。中性皮膚是很好照顧的膚質，但油性肌膚呢？雖然容易長痘痘，但基本問題不太大。而且隨著時間流逝、年齡變老，皮膚也會一一出現問題，更要勤於保護自己的肌膚，防止衰老。

為什麼明明認真的保養，皮膚卻始終好不起來？

一、過度保養，倒不如不保養

尤其是在長痘痘、臉部發炎的期間，大家一有興致，就會去挑戰自己臉上的痘痘，想馬上把它處理掉，遇到大痘痘的時候更緊張地四處尋求醫生，這樣反而會太過度保養。

二、使用含有皂基的清潔用品

請要盡量避免使用含有皂基的清潔用品，有個小訣竅告訴大家，大部分的日系洗臉產品使用的都是「皂基」，包含一些貴婦品牌都有出現過類似的商品。是因為日本的水質偏軟，而使用皂基，對皮膚的傷害不會太大。但在台灣的水偏硬水，皂基洗後就會有一種「止滑」的觸感。

乾性肌膚：皂基是非常的過度清潔，容易破壞肌膚的保護屏障。

油性肌膚：表面上洗完真的會非常清爽，但由於過度的清潔，可能會促使清潔過度的皮膚分泌更多的油脂，也是一種惡性循環！

三、害怕缺水

時常聽到的保養知識，就是「缺水補水」的基礎概念，要多使用補水的面膜，才能解決皮膚上的任何問題？乾性肌膚要不停補水，是個誇張的謬論。

事實上，乾性肌膚與油性肌膚的水分含量極微相似，沒有存在著缺水情況。而乾性肌膚真正要做的其實是「保濕」。

其實影響膚質好壞的是保護屏障和皮脂腺。

乾性肌膚：皮脂腺分泌油脂的能力比較弱。

敏感性肌膚問題：肌膚屏障受損。

乾性敏感性肌膚問題就兼具兩款特性，所以保護要更升級，最主要增加油脂和修復肌膚的保護屏障。所以，保養的理念不存在所謂的補水。

四、清潔過度的下場

過度清潔剛剛提到，若是使用含有皂基的清潔用品，會危害肌膚，另一種過度清潔則是化妝棉。尤其是對於乾性肌膚來說，使用化妝棉擦拭肌膚表面會帶走皮膚角質。導致過度的清潔，反而會影響到肌膚的修復。

五、每天使用面膜是正確的保養？

很多人會把肌膚的保養，寄託在面膜上，但其實面膜是速效保養，卻不適合天天使用，會讓皮膚造成更大的負擔。

所以，不建議皮膚在發生狀況時，刻意補水、保養。面膜的保養，像是對肌膚的一種儀式，偶爾敷還可以，但絕對不能讓面膜，代替妳真正的保養步驟喔！

很多人都習慣先透過Google，查詢自己想要的膚質狀況，然後看臉書、IG與小紅書的網紅們推薦來挑選商品，不停地挑戰自己的肌膚，但不了解真正自己的膚質，這樣草率的決定，可能導致肌膚無法負荷你的購物欲望。就別怪自己的肌膚有多難搞，狀況一堆。