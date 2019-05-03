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張軒睿認Selina是「理想型」！姊弟戀因代溝卡關 他說這句回應

2019-05-03 19:26聯合報 記者陳立儀╱即時報導

在大陸真人秀實境節目《女兒們的戀愛》與Selina甜蜜認愛的張軒睿，今天（5/3）為英國皇家認證香水品牌FLORIS LONDON形象旗艦店開幕站台，一身筆挺西裝化身英倫紳士，不過媒體關注的焦點仍圍繞在他與Selina的姊弟戀。張軒睿說Selina聞起來香香的，而且又是長髮，是自己的理想型，至於Selina說兩人有代溝一事，他說「代溝這件事不是我們能改變的，不同年紀還是有不同的好，可能還需要時間，就順其自然吧」！

張軒睿喜歡長髮的女生，認為頭髮飄動時散發的香味很迷人，尤其是花香調最吸引他。和Selina相處時一直覺得她很香，滿分10分的話他給Selina 8分的高分；如果要挑一款香水送Selina，他會選FLORIS LONDON「清冽玫瑰（White Rose）」，因為這種溫暖清新的花香調可以凸顯Selina的個性，他自己則愛用清爽的柑橘木質調香水，首選查爾斯王子的御用香水「No.89」。

「我們就是很聊得來，她的活潑開朗和樂觀最吸引我，大家常說我會散發正面能量，但對我來說，她反而是給我正面能量的人」，張軒睿說，節目結束後和Selina還是有在持續問候、關心對方，因為兩人工作都很忙，想要聊天的時候就會傳訊息，「我們會分享、交流不同的見解與價值觀，不是只有代溝，還是有好的一面」。

昨天Selina在臉書PO出愛犬Pinky七七的心情，讓大批粉絲跟著心疼落淚，張軒睿說他看到的時候也覺得很難過，但暫時沒有想要去打擾Selina，因為他難過時會想要自己靜一靜。這麼久相處下來，張軒睿認為應該還是Selina照顧他比較多，「可能是我看起來很欠照顧，但我更希望我有能力可以去照顧別人」。自認是生活白癡的張軒睿，只會洗衣服、洗碗、掃地、拖地，如果另一半會做料理肯定大加分。

張軒睿的身材高挑挺拔，對於身材管理也有一套，有時間的話一周有5天都跑健身房，飲食盡量少吃油炸與辛辣、多喝水，他現在對於自己肩膀的線條最滿意，除了肩膀寬能夠讓穿衣服更好看，「對於女生來說，男生的肩膀很重要」。

FLORIS LONDON亞洲首發形象旗艦店開幕，邀請張軒睿化身英倫王子，暢聊最...
FLORIS LONDON亞洲首發形象旗艦店開幕，邀請張軒睿化身英倫王子，暢聊最令他著迷的香氣。圖／FLORIS LONDON提供
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張軒睿偏愛清爽的柑橘木質香調。記者陳立儀／攝影
張軒睿偏愛清爽的柑橘木質香調。記者陳立儀／攝影
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