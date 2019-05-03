頂呱呱ｘ功夫茶首間複合概念店開幕 首三日買一送一

2019-05-03 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣炸雞品牌頂呱呱，去年與美國「功夫茶Kung Fu Tea」聯手合作，正式插旗美國紐約，推出經典組合「炸雞配珍奶」，讓紐約客瘋狂著迷。今年再度攜手，於台北忠孝東路門市開設全台第一間「炸雞配珍奶」複合概念店，今天(5/3)正式開幕。開幕首日吸引消費者大排長龍，頂呱呱除了祭出前50位民眾免費獲得「奶蓋烏龍茶」，首三日凡購買頂呱呱1-5號套餐，即可免費獲得功夫茶，買一送一的優惠。

美國功夫茶此次與頂呱呱合作，推出35款全球熱門茶飲，其中明星主打商品「黑糖珍珠鮮奶」，以香醇濃郁的黑糖香氣搭配小農鮮乳，是功夫茶的必點品項；「奶蓋烏龍茶」更是讓頂呱呱決定和功夫茶合作的關鍵飲品，頂呱呱總經理史洪法表示，最初喝到這奶蓋烏龍茶時，相當驚訝，沒想到台灣精選的烏龍茶葉，搭配西式滋味的奶蓋，可以結合得這麼好。

頂呱呱也同步推出全新菜單、全新菜色，還有去年進軍美國市場，頂呱呱特殊研發的巨無霸炸雞堡，現在台灣也吃的到。另外，首間複合概念店除了在視覺設計讓人耳目一新外，也增設兩台自動點餐機，讓消費者可以更快速，更多元的結帳，可以使用LINE PAY、街口、悠遊卡或信用卡快速結帳，更省去排隊的時間。

慶祝全台首間複合概念店開幕，頂呱呱推出兩大開幕活動，開幕當天(5/3 11:00)前50位民眾，可以免費獲得明星商品「奶蓋烏龍茶」一杯；開幕首三日(5/3-5/5)凡購買頂呱呱1-5號套餐，即可以免費獲得功夫茶一杯(功夫紅茶/功夫綠茶/功夫奶茶/奶蓋烏龍茶/黑糖珍珠鮮奶 擇一)，各品項數量有限，送完為止。

「頂呱呱ｘ功夫茶複合概念店」

開幕日：5/3