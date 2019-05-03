RAIN秀標準中文問好秒圈粉 大讚Tiffany好看又值得收藏

2019-05-03 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



珠寶品牌Tiffany在台舉辦「The Four Seasons of Tiffany 《四季之彩》高級珠寶展」，特別找來韓國天王RAIN來加持，而他也十分稱職的從機場時尚到晚間活動，都發揮搭配精神，讓高級珠寶也能成為日常穿戴單品。

許久沒來台灣的RAIN一開口就讓現場媒體驚豔，他以標準的中文說「好久不見，我是RAIN」，展現他的親和力。不同於當日中午現身機場的穿搭，RAIN以深藍色晚宴西服，配搭了Tiffany四季之彩高級珠寶系列的罌粟花胸針與戒指，以及Square限量腕表，全身行頭近千萬元。睽違多年再次造訪台灣，RAIN表示「心情既開心又幸福」，他還覺得Tiffany之所以能受到消費者的喜愛，除了設計經典，「還值得收藏」。對於自己配戴的珠寶，RAIN還指出「在看似簡約的線條中，還會散發出美麗光澤」。此次來台時間短，熱愛吃麵食的RAIN還表示「若是可以，希望可以回味一番」。

Tiffany在去年年底，率先於紐約舉辦「The Four Seasons of Tiffany 《四季之彩》高級珠寶展」，台灣則是在今年繼香港之後的全球第二站。此次展出約200件以季節為概念，總價近50億元的高級珠寶，展場中價值最高的是一枚鑲有1.82克拉艷彩綠藍鑽戒指，要價約2.3億元。四季之彩系列同時也是品牌新任藝術總監Reed Krakoff首個高級珠寶創作，他認為珠寶不該只是被收藏於保險櫃中，而是要時常配戴，透過自然光，寶石才能散發出真實色彩。因此首個作品才會以大自然為靈感，以鑲嵌、寶石配色來詮釋四季變化。