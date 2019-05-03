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RAIN秀標準中文問好秒圈粉 大讚Tiffany好看又值得收藏

2019-05-03 17:54聯合報 記者曾智緯╱即時報導

珠寶品牌Tiffany在台舉辦「The Four Seasons of Tiffany 《四季之彩》高級珠寶展」，特別找來韓國天王RAIN來加持，而他也十分稱職的從機場時尚到晚間活動，都發揮搭配精神，讓高級珠寶也能成為日常穿戴單品。

許久沒來台灣的RAIN一開口就讓現場媒體驚豔，他以標準的中文說「好久不見，我是RAIN」，展現他的親和力。不同於當日中午現身機場的穿搭，RAIN以深藍色晚宴西服，配搭了Tiffany四季之彩高級珠寶系列的罌粟花胸針與戒指，以及Square限量腕表，全身行頭近千萬元。睽違多年再次造訪台灣，RAIN表示「心情既開心又幸福」，他還覺得Tiffany之所以能受到消費者的喜愛，除了設計經典，「還值得收藏」。對於自己配戴的珠寶，RAIN還指出「在看似簡約的線條中，還會散發出美麗光澤」。此次來台時間短，熱愛吃麵食的RAIN還表示「若是可以，希望可以回味一番」。

Tiffany在去年年底，率先於紐約舉辦「The Four Seasons of Tiffany 《四季之彩》高級珠寶展」，台灣則是在今年繼香港之後的全球第二站。此次展出約200件以季節為概念，總價近50億元的高級珠寶，展場中價值最高的是一枚鑲有1.82克拉艷彩綠藍鑽戒指，要價約2.3億元。四季之彩系列同時也是品牌新任藝術總監Reed Krakoff首個高級珠寶創作，他認為珠寶不該只是被收藏於保險櫃中，而是要時常配戴，透過自然光，寶石才能散發出真實色彩。因此首個作品才會以大自然為靈感，以鑲嵌、寶石配色來詮釋四季變化。

如同冬季系列中的鉑金鑽石項鍊，就是Reed Krakoff從冰塊碎裂時的狀態獲得啟發，以不同形狀切割鑽石，排列出這不斷在日常發生的變化。而當中的小蒼蘭項鍊，則利用黃鑽與白鑽組成，鑲嵌於金匠製作出的鉑金花瓣上，既有著立體形狀，也表現出品牌細膩的工藝與春季花卉色彩。炎熱的夏季也是萬物最活躍之時，在這個系列中，採用不對稱設計來形塑蝴蝶振翅飛舞的型態，手鍊上還活靈活現的或飛或停著大小不一飛蛾造型鑽飾。Tiffany將蜿蜒的藤蔓、蕨類化作項鍊及手鍊的主要視覺，加上丹泉石、鑽石結合藍寶石，傳遞出秋天給人的印象。

四季之彩高級珠寶系列，鉑金鑲嵌主石逾22克拉祖母綠式切割丹泉石與鑽石蕨葉造型耳環...
四季之彩高級珠寶系列，鉑金鑲嵌主石逾22克拉祖母綠式切割丹泉石與鑽石蕨葉造型耳環，約490萬元。圖／Tiffany & Co.提供
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RAIN配戴四季之彩高級珠寶系列，鉑金與18K玫瑰金鑲嵌主石逾6克拉枕形切割錳鋁榴石及鑽石罌粟花戒指，約199萬5,000元。圖／Tiffany & Co.提供
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四季之彩高級珠寶系列，鉑金鑲嵌黃鑽與白鑽小蒼蘭耳環，約381萬元。圖／Tiffa...
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