佳麗寶「雙寶」 陽光女孩白泡泡

2019-05-03 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不管男生、女生，夏天保養最重要功課的就是「防曬」，要擦得安心、擦得水亮，又能兼具防曬，能讓皮膚不泛油光的佳麗寶ALLIE「EX UV高效防曬亮白水凝乳」是必備撇步，讓熱愛陽光的妳，越曬越白，讓肌膚透出自然光彩，又不擔心豔陽高照的夏天，帶來的肌膚問題。

當然防曬之後最重要的還有保養步驟，搭配佳麗寶DEW淨潤系列，美白兼具保濕，讓妳整個夏天輕鬆「白回來」。

ALLIE EX UV防曬亮白水凝乳，全新添加煥白綻光粒子，沿襲著之前的「抗汗、抗水、抗摩擦」 之外，還增加新亮膚水凝體 ，讓妳在夏日不只是防曬，讓保養也能夠更加成，清透好吸收的質地，更不用擔心擦上去的油膩、黏膩感。

礦物型的防曬，不會傷害肌膚、阻塞毛孔，甚至還能當成妝前打底效果，在上妝時不起屑，就是要清透一整夏天。

EX UV 高效防曬亮白水凝乳SPF50+、PA++++，還推出了有淡淡的「粉櫻」清爽味道限定版，喜歡清爽的淡淡花香調，千萬別錯過；兩款成分都加入了保濕美容成分「玻尿酸、膠原蛋白 」，就像是擦上保養品，一邊防曬、一邊保養的防曬新概念。

防曬是重要的課題，但曬後的保養，才能讓肌膚更能呈現出透亮美膚，搭配著佳麗寶DEW淨潤系列，為自己的膚質選擇一個最佳的美白保養品。像是佳麗寶DEW淨潤系列代言人陳妍希所說的，為自己找到一個愛自己的方式，就先從挑選保養品開始，了解自己、愛自己。

佳麗寶DEW系列淡淡的草本味道，內含有維他命C、激活玻尿酸 α，讓妳的美白保養，不再是單點作業，而是全臉、全面性的美白，快速好吸收，沒有擦後的黏膩感，夏天的保養與防曬都能清爽一整天。