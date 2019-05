佳麗寶「雙寶」 陽光女孩白泡泡

2019-05-03 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不管男生、女生,夏天保養最重要功課的就是「防曬」,要擦得安心、擦得水亮,又能兼具防曬,能讓皮膚不泛油光的佳麗寶ALLIE「EX UV高效防曬亮白水凝乳」是必備撇步,讓熱愛陽光的妳,越曬越白,讓肌膚透出自然光彩,又不擔心豔陽高照的夏天,帶來的肌膚問題。

當然防曬之後最重要的還有保養步驟,搭配佳麗寶DEW淨潤系列,美白兼具保濕,讓妳整個夏天輕鬆「白回來」。

ALLIE EX UV防曬亮白水凝乳,全新添加煥白綻光粒子,沿襲著之前的「抗汗、抗水、抗摩擦」 之外,還增加新亮膚水凝體 ,讓妳在夏日不只是防曬,讓保養也能夠更加成,清透好吸收的質地,更不用擔心擦上去的油膩、黏膩感。

礦物型的防曬,不會傷害肌膚、阻塞毛孔,甚至還能當成妝前打底效果,在上妝時不起屑,就是要清透一整夏天。

EX UV 高效防曬亮白水凝乳SPF50+、PA++++,還推出了有淡淡的「粉櫻」清爽味道限定版,喜歡清爽的淡淡花香調,千萬別錯過;兩款成分都加入了保濕美容成分「玻尿酸、膠原蛋白 」,就像是擦上保養品,一邊防曬、一邊保養的防曬新概念。

防曬是重要的課題,但曬後的保養,才能讓肌膚更能呈現出透亮美膚,搭配著佳麗寶DEW淨潤系列,為自己的膚質選擇一個最佳的美白保養品。像是佳麗寶DEW淨潤系列代言人陳妍希所說的,為自己找到一個愛自己的方式,就先從挑選保養品開始,了解自己、愛自己。

佳麗寶DEW系列淡淡的草本味道,內含有維他命C、激活玻尿酸 α,讓妳的美白保養,不再是單點作業,而是全臉、全面性的美白,快速好吸收,沒有擦後的黏膩感,夏天的保養與防曬都能清爽一整天。