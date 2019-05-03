搶攻南部觀眾！台中國家歌劇院推「高雄限定」專屬優惠

2019-05-03 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台中國家歌劇院「音樂劇在臺中」，今年夏天安排台中獨家的百老匯原裝音樂劇《一個美國人在巴黎》，與經典文學改編的歌舞劇《嫁妝一牛車》。台中歌劇院邀請高雄觀眾到台中欣賞歌劇節目，特別推出〈高雄限定〉專屬優惠。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院的大劇院與中劇院都有樂池，加上軟硬體的專業度，是音樂與戲劇奔放融合的絕佳展演平台。從開幕以來，歌劇院的夏天都是屬於音樂劇的，繼2017年轟動全臺的日本音樂劇《死亡筆記本》，2018年令人驚豔的韓國音樂劇《搖滾芭比》與《光的來信》，今年「音樂劇在台中」將推出台中獨家 的百老匯原裝音樂劇《一個美國人在巴黎》與經典文學改編的歌舞劇《嫁妝一牛車》。

兩部強檔音樂劇將於5月8日全面啟售，想搶下高CP值座位的觀眾，出手要快。歌劇院針對高雄朋友特別規畫「高雄限定」專屬優惠，5月15日起衛武營國家藝術文化中心會員、MLD台鋁會員以及高雄in 89駁二電影院會員購買「音樂劇在臺中」票券可享85折優惠。另外歌劇院與台灣高鐵合作，《一個美國人在巴黎》高鐵套票，可享高鐵車票約75折、演出票券8折購票優惠，限於7-ELEVEN門市 ibon購買。

邱瑗表示，《一個美國人在巴黎》獲得全球近50個重要獎項提名或獲獎，光是在美國劇場界最高榮譽「東尼獎」，就一舉拿下最佳編舞、最佳編曲、最佳音樂劇燈光設計、最佳音樂劇布景設計四個獎項，同時也獲得英國最重要戲劇與音樂劇獎「勞倫斯．奧利佛獎」的最佳布景設計獎。自2014年巴黎首演後，隨即在紐約百老匯、倫敦西區造成轟動，今年的首輪世界巡迴演出，臺中國家歌劇院幸運成為其中一站，從8月20到25日於大劇院連演8場。