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英國皇室最愛用的香水來了！FLORIS LONDON亞洲首發旗艦店在忠孝SOGO

2019-05-03 16:43聯合報 記者陳立儀╱即時報導

說到英國皇室最愛用的香水，除了Jo Malone之外，絕對不能不提FLORIS LONDON！擁有289年歷史的FLORIS LONDON，是英國最古老、世界上第二古老的香氛品牌，包括前英國首相邱吉爾、英國女王伊麗莎白二世、黛安娜王妃、凱特王妃、瑪麗蓮夢露等都是愛用者。現在FLORIS LONDON進駐台北SOGO忠孝館2樓，開設亞洲首發形象旗艦店，想要擁有英國皇室等級的香氛不必再遠渡重洋。

1730年創立的FLORIS LONDON可說是見證英國歷史的香氛品牌，皇室的重要慶典都少不了它，1952年英國女王伊麗莎白二世登基與2012年的登基60周年她都用了FLORIS LONDON香水，哈利王子與梅根王妃的世紀婚禮也指定FLORIS LONDON特製香調，香氛靈感來自漫步波洛西塔（Bergamotto di Positano）帶有地中海陽光的氣息。FLORIS LONDON還曾獲得英國女王伊麗莎白二世、查爾斯王子頒發皇家認證，位於倫敦Jermyn Street的總店也成為旅英必訪景點之一。

FLORIS LONDON本次登台，引進男女香水、沐浴護理系列、空間香氛系列等共110款商品，其中英國女王伊麗莎白二世最愛的是「清冽玫瑰（White Rose）」，採用絲絨玫瑰、鳶尾花、溫暖琥珀與麝香打造溫潤豐富的香氣層次，除了香水之外，同系列還有保濕沐浴露、潤澤身體乳、奢華沐浴皂；凱特王妃鍾愛的「夜魅茉莉（Night Scented Jasmine）」以白茉莉、橙花、玫瑰等營造清新柔美的優雅特質，同系列還有保濕沐浴露、潤澤身體乳；查爾斯王子的御用香水則是1951年發表的「No.89」，也是007小說中龐德最愛的香氣，柑橘、佛手柑、薰衣草、橙花與肉荳蔻揉合而成的柑橘木質調，打造英倫紳士的迷人氣質，甚至有不少女性也愛用，除了香水之外，同系列還有舒緩鬍後水、保濕沐浴露與紳士理容系列。

此外，全球暢銷款還包括柑橘花香調的「微風輕拂（Cefiro）」、西普花香調的「愛德華的時代花束（Edwardian Bouquet」等。

FLORIS LONDON亞洲首發形象旗艦店即日起至5月12日開幕期間推出全球限量的「調香師皇家典藏御香選」禮盒，臻選9款14ml香氣，原價10,800元、特價9,800元，全台限量20組；活動期間購買任一款香水100ml，即可以嘗香價加購精選香氛組合，現場體驗香氛並追蹤品牌官方LINE帳號送皇家御藏針管香水，每日限量30名。

1951年發表的FLORIS LONDON「No.89」是查爾斯王子的御用香水，...
1951年發表的FLORIS LONDON「No.89」是查爾斯王子的御用香水，也是007小說中龐德最愛的香氣，100ml售價3,980元。圖／FLORIS LONDON提供
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擁有289年歷史的英國皇室認證香水品牌FLORIS LONDON正式登台，進駐台北SOGO忠孝館2樓開設亞洲首發形象旗艦店。圖／FLORIS LONDON提供
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凱特王妃鍾愛的FLORIS LONDON「夜魅茉莉（Night Scented Jasmine）」，100ml售價3,980元。記者陳立儀／攝影
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FLORIS LONDON是英國最古老、世界上第二古老的香水品牌。圖／FLORIS LONDON提供
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FLORIS LONDON香水深受英國皇室喜愛，包括伊麗莎白二世、查爾斯王子、凱特王妃等都是愛用者。圖／FLORIS LONDON提供
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FLORIS LONDON「No.89」同系列還有舒緩鬍後水、保濕沐浴露與紳士理容系列。記者陳立儀／攝影
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