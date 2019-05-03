萬寶龍1858腕表青銅綠面超熱門 王陽明率先搶到大方秀

2019-05-03 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



今日午後一掃連日冷雨、陽光短暫露臉，不可捉摸的天氣或許正象徵了大自然迷人的力量，也恰好凸顯了萬寶龍以「回歸自然」（Reconnect）為主題打造「體驗營」的方式，於外雙溪少少原始感覺研究室發表今年度全新的1858系列腕表，傳遞該系列腕表為山岳探險與軍事用途所研發的精神。時尚男星王陽明特地向劇組告假從蘇州返台出席愛牌活動、走入山林，並大方配戴自己率先入手的Geosphere限量表。

王陽明表示自己喜歡登山，即使經驗不如老婆蔡詩蕓豐富，但他深信走入大自然對身心都有淨化的效果。從小時候開始身邊的長輩就經常使用萬寶龍的書寫工具，所以他對於萬寶龍有很深厚的情感，而蘊藏山岳探險精神的1858系列表款他就收藏了2只，尤其讚賞運動感十足又富有復古氣質設計。他也搶先入手了已經快要賣光的限量款Geosphere，認為別緻的青綠色表盤富有大自然森林的氣息，兩顆半立體的地球圖案辨識度高，兩地時間的功能非常便利，雙向可轉表圈還標示指南針方向，搭配NATO編織表帶，表背鐫刻山岳圖案，細節豐富又精緻，是他購入的主要原因。