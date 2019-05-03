萬寶龍1858腕表青銅綠面超熱門 王陽明率先搶到大方秀
今日午後一掃連日冷雨、陽光短暫露臉，不可捉摸的天氣或許正象徵了大自然迷人的力量，也恰好凸顯了萬寶龍以「回歸自然」（Reconnect）為主題打造「體驗營」的方式，於外雙溪少少原始感覺研究室發表今年度全新的1858系列腕表，傳遞該系列腕表為山岳探險與軍事用途所研發的精神。時尚男星王陽明特地向劇組告假從蘇州返台出席愛牌活動、走入山林，並大方配戴自己率先入手的Geosphere限量表。
王陽明表示自己喜歡登山，即使經驗不如老婆蔡詩蕓豐富，但他深信走入大自然對身心都有淨化的效果。從小時候開始身邊的長輩就經常使用萬寶龍的書寫工具，所以他對於萬寶龍有很深厚的情感，而蘊藏山岳探險精神的1858系列表款他就收藏了2只，尤其讚賞運動感十足又富有復古氣質設計。他也搶先入手了已經快要賣光的限量款Geosphere，認為別緻的青綠色表盤富有大自然森林的氣息，兩顆半立體的地球圖案辨識度高，兩地時間的功能非常便利，雙向可轉表圈還標示指南針方向，搭配NATO編織表帶，表背鐫刻山岳圖案，細節豐富又精緻，是他購入的主要原因。
以書寫工具起家的德國精品品牌萬寶龍，自2007年將創立於1858年的傳奇Minerva表廠納入旗下。而以該表廠創始年份為名的1858系列，以表場著名的運動功能和設計為主軸，今年共推出4款全新腕表，包括2款不同材質與配色的自動腕表、一款計時碼表以及一款Geosphere，後2者皆為限量款。全新的自動上鍊腕表備有全青銅表殼搭配卡其綠表盤、及精鋼表殼搭配黑色表盤可選；計時碼表與Geosphere腕表則都以青銅搭配卡其綠強調與大自然的連結，外觀細節則重新演繹Minerva表廠於1920年代和1930年代為山岳探險與軍事用途所製作的懷表與計時器，會隨時間演變留下個人歲月痕跡的青銅材質演繹獨特的時間味道，是近年來備受歡迎的熱門材質。
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