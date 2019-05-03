RAIN抵台機場時尚超「漂撇」 穿花襯衫搭Tiffany手鍊散發大叔味！
即將二度當爸的韓國動感天王RAIN（鄭智薰）應珠寶品牌Tiffany & Co.來台快閃，今日（5/3）中午抵台，預計將在下午5點鐘出席品牌活動。據了解，稍晚時還會參加品牌晚宴，明日一早離台，停留時間不到48小時。
雖然RAIN之前因為電影票房失利，顯得有點消沈，不過在台灣的人氣依舊不墜，因此Tiffany & Co.邀請他來為《四季之彩》高級珠寶展站台。今日中午，搭乘大韓航空KE691抵達桃園機場，在品牌的安排下，以禮遇方式通關。不過，他的機場穿搭，比起在個人instagram帳號中，所展現的造型，顯得更具熟男魅力。RAIN以變形蟲圖案的黑色短袖襯衫，搭配了黑色棒球帽、墨鏡，相當的簡單。唯一的亮點就是手上配戴了Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊及指間的Tiffany T True系列寬版鏤空設計18K金戒指。
RAIN發揮巧思，把項鍊變成雙圈式的手鍊使用，與他自己帶有民族風元素的手環混搭，呈現時尚感。而他所使用的兩件珠寶皆來自Tiffany受歡迎的經典系列，以現代、摩登外型，展現紐約都市靈魂與品牌活力，簡約線條揉合精緻珠寶工藝。而在今日下午現身於台北華南銀行總行的展區時，預料RAIN將會以更帥氣的造型示人，所以想親自見他一面的粉絲，只能把握時間了。
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