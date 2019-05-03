RAIN抵台機場時尚超「漂撇」 穿花襯衫搭Tiffany手鍊散發大叔味！

2019-05-03 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



即將二度當爸的韓國動感天王RAIN（鄭智薰）應珠寶品牌Tiffany & Co.來台快閃，今日（5/3）中午抵台，預計將在下午5點鐘出席品牌活動。據了解，稍晚時還會參加品牌晚宴，明日一早離台，停留時間不到48小時。

雖然RAIN之前因為電影票房失利，顯得有點消沈，不過在台灣的人氣依舊不墜，因此Tiffany & Co.邀請他來為《四季之彩》高級珠寶展站台。今日中午，搭乘大韓航空KE691抵達桃園機場，在品牌的安排下，以禮遇方式通關。不過，他的機場穿搭，比起在個人instagram帳號中，所展現的造型，顯得更具熟男魅力。RAIN以變形蟲圖案的黑色短袖襯衫，搭配了黑色棒球帽、墨鏡，相當的簡單。唯一的亮點就是手上配戴了Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊及指間的Tiffany T True系列寬版鏤空設計18K金戒指。