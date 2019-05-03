傳統瓦斯行大變身 可以喝咖啡、聽講座並帶瓦斯回家

2019-05-03 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



傳統瓦斯行大變身，不但可以喝咖啡、聽講座，還可以自己帶瓦斯回家！台中市旺來瓦斯引進歐洲特殊材質製造的輕型瓦斯桶，不但安全性是以往鋼瓶的兩倍，還輕的可以讓消費者自行帶回家，改變以往由人工搬運送到府的傳統。

而且，旺來瓦斯也認為這個行業每個月都和消費者要見面，只是賣瓦斯實在太可惜，因此除了瓦斯還兼賣鍋具等其他產品，同時與連鎖咖啡結盟，賣起咖啡來；還把瓦斯行變身為生活館，歡迎消費者前往休息、看書和聽講座，顛覆了傳統的瓦斯行概念。

旺來瓦斯位在北屯路監理所對面的「旺來生活館」上午開幕，副市長令狐榮達、食品藥物安全處長洪秀勳等都前往致賀。

旺來瓦斯董事長李昌明指出，瓦斯行得以變身，原因出在瓦斯桶改由特殊的複合材料製作，上市至今17年沒有任何公安意外記錄，不但耐壓防爆，透光的瓶身還可以隨時查看瓦斯餘量，重量比傳統鋼瓶輕50至70%。

這一轉變使得消費者可以到瓦斯行自取，瓦斯行也減少工人缺乏和職業傷害的可能，而且自取還可以現抵50元，花費更便宜。加上只要加入APP，無論據點查詢、訂購瓦斯都可以輕鬆搞定。