影／奇美醫院母親節篩檢音樂會 民眾意外發現骨鬆癌變

2019-05-03 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



奇美醫學中心今天舉辦「音樂饗心靈 媽咪我愛您」母親節活動，提供健康諮詢搭配懷舊感恩音樂會，「讓媽媽們感受片刻輕鬆也提醒關注自己健康」。

奇美醫學中心表示，在地照顧鄉親多年來，秉持著以人為中心的服務，貼近民眾生活，為迎接母親節，特地舉辦懷舊音樂會撫慰母親的心靈並結合癌症篩檢拿禮券、顧健康活動，邀請家人一起健康過節。

活動在奇美醫學中心第一醫療大樓一樓大廳舉舉行，牧歌音樂工作室演唱經典懷舊樂曲，現場提供「骨質檢測」幫助媽媽或民眾了解自己的骨質健康；另有「中醫養生茶的奉茶及諮詢」、「癌症篩檢諮詢」、「癌症資源中心衛教諮詢、志工親手做手工藝品義賣」，提醒現場媽媽民眾關心自己的健康。

奇美醫院舉例強調，活動絕非「大拜拜」，74年次王女士去年5月參加院內母親節活動，進行子宮頸抹片篩檢後發現異常，經醫師確診為原位癌，因王女士有生育計畫，兩個月後由醫師評估進行子宮頸內膜刮除術治療，目前仍於奇美醫學中心定期追蹤。原位癌早期發現透過治療，仍可保有生育功能，完成個案未盡的生育心願。