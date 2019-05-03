一套內衣、一句話 這些母親節禮物肯定神撩媽

2019-05-03 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



迎戰母親節商機，本土內衣品牌EASY SHOP自即起至5月12日推出全新ICE-CAFE冰咖啡紗系列及上百款色內衣限定款買1套送1套的獨家優惠，以及多款春夏最夯新品包含：無鋼圈舒適款、運動款休閒內衣、還有暢銷人氣新品夢幻蕾絲系列，體驗價千元有找。

除了新款內衣外，EASY SHOP 今年母親節還推出最新廣告影片教你用一句話神撩媽，除了用影片還原台灣媽媽以碎碎唸愛小孩的樣貌外，更與政大黑人音樂社首度跨界合作，量身打造「給妳的，媽」全新RAP單曲，透過年輕人的RAP碎唸出對媽媽的愛。

EASY SHOP表示，台灣媽媽愛碎碎唸，對於兒女送禮嘴巴上總是要碎唸一番並叮嚀著不要亂買要節儉、東西還夠用不要浪費，碎唸雖是台灣媽媽的特色卻是對兒女體貼與疼愛的獨特表達方式，兒女只要一句「媽！給妳的一點都不浪費」、「媽！給妳的永遠都不夠」 就能瞬間撩媽翻轉氣氛直達心坎。