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宋慧喬、蔡依林GIVENCHY撞衫 米蘭「jo芷若」躺著拍

2019-05-03 12:16聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

日前國際中文版發表5月號封面人物，宋慧喬再次展現空靈美，這組照片出於韓版《ELLE》3月號，內文以「她身上，就是有一種超越時間的美，純粹的優雅」來講述出道22年仍保有顏值與清新的宋慧喬，而封面服裝更是連三撞，早先和韓藝瑟撞衫，近期蔡依林也穿白色款躺著登上《So Figaro》精品購物指南。

在韓劇《男朋友》下檔後，人氣居高不下的宋慧喬展現春日女神的清爽澄澈，她在訪談中提到，除了不時有廣告或雜誌拍攝之外，其他時間很少拍照；每部作品的最後一場戲她都會自我鼓勵「慧喬呀，妳做得不錯」用以慰勞自己「拍攝又一次結束了，辛苦了」；而宋慧喬欣賞的演員和時尚icon，是鞏俐和法國女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）。蔡依林日前也以怪美的姿態，登上《So Figaro》封面，相較於宋慧喬穿的藍色褶飾款，她以全白色系登場，搭配寶格麗BVLGARI包款，再度以武俠人物周芷若為哏，在米蘭躺著拍出「芷若到義大利這樣呢」的大片。

另一位女星韓藝瑟，近期和朱鎮模合作韓劇《大熱門（Big Issue）》，也在宣傳期間穿上了宋慧喬同款GIVENCHY褶飾裙裝。GIVENCHY的2019春夏系列褶飾洋裝，在光澤面料的淡藍、純白或飽和芥黃色中，以精緻的風琴打褶設計做為辨識，展現女性剛毅自信、不失柔美的特質，而成為女星登封的大熱款。

韓藝瑟身穿與宋慧喬同款的GIVENCHY的2019春夏系列縐褶裙裝。圖／取自IG
韓藝瑟身穿與宋慧喬同款的GIVENCHY的2019春夏系列縐褶裙裝。圖／取自IG
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蔡依林GIVENCHY的2019春夏系列縐褶裙裝秀上款。圖／GIVENCHY提供
蔡依林GIVENCHY的2019春夏系列縐褶裙裝秀上款。圖／GIVENCHY提供
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宋慧喬穿 GIVENCHY粉藍色褶飾洋裝配襯CHAUMET珠寶。圖／《ELLE》...
宋慧喬穿 GIVENCHY粉藍色褶飾洋裝配襯CHAUMET珠寶。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供
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GIVENCHY的2019春夏系列褶飾裙裝。圖／取自GIVENCHY官網
GIVENCHY的2019春夏系列褶飾裙裝。圖／取自GIVENCHY官網
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蔡依林穿GIVENCHY的2019春夏系列褶飾裙裝，配襯寶格麗包款登上《So F...
蔡依林穿GIVENCHY的2019春夏系列褶飾裙裝，配襯寶格麗包款登上《So Figaro》雜誌。圖／取自IG
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宋慧喬穿 GIVENCHY粉藍色褶飾洋裝配襯CHAUMET珠寶。圖／《ELLE》...
宋慧喬穿 GIVENCHY粉藍色褶飾洋裝配襯CHAUMET珠寶。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供
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蔡依林穿GIVENCHY春夏系列，變身義大利周芷若躺著拍《So Figaro》雜...
蔡依林穿GIVENCHY春夏系列，變身義大利周芷若躺著拍《So Figaro》雜誌。圖／取自IG
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蔡依林穿GIVENCHY的2019春夏系列褶飾裙裝登上《So Figaro》雜誌...
蔡依林穿GIVENCHY的2019春夏系列褶飾裙裝登上《So Figaro》雜誌。圖／取自IG
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