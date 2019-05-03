宋慧喬、蔡依林GIVENCHY撞衫 米蘭「jo芷若」躺著拍

2019-05-03 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前國際中文版發表5月號封面人物，宋慧喬再次展現空靈美，這組照片出於韓版《ELLE》3月號，內文以「她身上，就是有一種超越時間的美，純粹的優雅」來講述出道22年仍保有顏值與清新的宋慧喬，而封面服裝更是連三撞，早先和韓藝瑟撞衫，近期蔡依林也穿白色款躺著登上《So Figaro》精品購物指南。

在韓劇《男朋友》下檔後，人氣居高不下的宋慧喬展現春日女神的清爽澄澈，她在訪談中提到，除了不時有廣告或雜誌拍攝之外，其他時間很少拍照；每部作品的最後一場戲她都會自我鼓勵「慧喬呀，妳做得不錯」用以慰勞自己「拍攝又一次結束了，辛苦了」；而宋慧喬欣賞的演員和時尚icon，是鞏俐和法國女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）。蔡依林日前也以怪美的姿態，登上《So Figaro》封面，相較於宋慧喬穿的藍色褶飾款，她以全白色系登場，搭配寶格麗BVLGARI包款，再度以武俠人物周芷若為哏，在米蘭躺著拍出「芷若到義大利這樣呢」的大片。