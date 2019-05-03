到文青咖啡店吃澎湃鍋燒麵、手工披薩 IG熱推隱藏夯店
這家在高雄市鹽埕區新樂街隱藏小店，有個引人注目的可愛名字「好der」，為什麼IG上獲得這麼多好評推薦呢？原來看似文青優雅的咖啡店，內藏著用料這麼澎湃的披薩跟鍋燒麵，快跟著小編來一探究竟吧！
IG網友分享，進到「好der」就能體會到悠閒氛圍，雖然沒有非常華麗的裝潢，但「每個角落都舒適」、「氣氛非常放鬆」，一走進去就能感受店主的用心佈置，店家還貼心設有拍照區，可以當作閨密聊天用餐的秘密基地，完全能夠抓住當代文藝美少女們的心啊。
就算到文青咖啡廳也能享用到熱騰騰美食，不是只有三明治、蛋糕，「好der」提供咖啡Ｘ披薩Ｘ鍋燒麵餐點，可說讓吃貨多種願望一次滿足，是獲得年輕顧客好評的重要原因，就是什麼都想吃一點啊！那就來客鍋燒麵配窯烤披薩吧。
鍋燒麵有泰式酸辣、原汁原味、咖哩與番茄，IG較常看到分享的是原味跟泰式。看上頭滿滿的肉片與海鮮，好吃好拍雙重享受。手工披薩則是店家親手製作的，用料大方，皮Q脆起司香，有瑪格麗特、海鮮、臘腸、雞肉、蔬菜等口味，都有粉絲支持。
IG網友品嘗披薩、鍋燒麵分享，「湯頭簡單美味」、「海鮮新鮮好吃」、「用料大碗又澎派」，好評滿滿，不愧為高雄地區網美、美食部落客的隱藏愛店。「好der」店內座位不多，建議先打電話預約，以免撲空。消費注意事項跟店家公休公告，可上官方臉書查詢。
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