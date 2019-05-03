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好想住！亞洲5大豪華露營酒店 設備超奢華，還有大象、袋鼠、花海來相伴

2019-05-03 11:11聯合報 記者羅建怡╱即時報導

隨著廉航興起，到亞洲鄰近國家旅遊已是許多人的生活日常。五星奢華飯店、特色青年旅宿、便利性高的商旅都已不稀奇，想來點不一樣的，不妨跟著全球潮流來趟「豪華露營」，帶上簡單行囊即可到他鄉，來趟不一樣的旅遊體驗。

近日「豪華露營」#Glamping紅遍全球，不但在發源地澳洲及非洲盛行，甚至國人最愛的日本、韓國及泰國等都地有不少旅宿以此為主。由Glamorous（華麗的、奢華的）和Camping（露營）組成，也稱為「奢華露營」，簡單來說就是不用預備露營工具，只要預訂住宿，輕輕鬆鬆就可以遠離煩囂，享受大自然！

Hotels.com推薦的5大亞洲豪華露營 (Glamping) ，包括日本波上之森自然度假村的豪華露營酒店，每晚5,946元起，這個位於沖繩的酒店，除了陽光與海灘，還有Glamping住宿。每個帳篷皆設備齊全，不但有豪華大床，基本日常用品都一應俱全，飯店靠近海灘，走出露台花園美景就在眼前，同時距離著名景點Warumi橋以及古宇利大橋也很近。

同樣位於沖繩的赫施奧托半豪華露營酒店，每晚5,946元起。每一間活動房屋外都設有露營帳篷，讓旅人親近大自然。房内設有簡單廚具，可與朋友來個廚藝大車拚，在帳篷品嘗，體驗類露營的樂趣！

韓國的努萊格戈爾酒店，是在花海中的豪華露營區，每晚3,166元起。位於光陽的這間酒店提供奢華帳篷，營地更設有野餐區及烤肉架，如果花季前往，還可一邊欣賞綻放的花卉、一邊與家人朋友享受郊遊野餐的樂趣。熱門景點麗水鐘浦海洋公園、裕達公園和金烏山也在同一區内。

泰國的大象森林保護區飯店，則是城市內的世外桃源，每晚22,709元起。探望神聖的大象後再入住位於巴東的大象森林保護區飯店，飯店設有多個豪華帳篷，優美的山景及湖景就在眼前，步行20分鐘內即可到達芭東海灘，附近還有購物中心及夜市。

更遠一點的澳洲邦哥邦哥曠野小屋，每晚11,032元起，可體驗在國家公園内露營。該公國是世界自然遺產之一，住了約130種的雀鳥和澳洲特有的釘尾小袋鼠和短耳岩袋鼠，加上地形獨特，能滿足愛冒險的旅人。

澳洲波奴魯魯的邦哥曠野小屋，在國家公園内也能露營。圖／Hotels.com提供
澳洲波奴魯魯的邦哥曠野小屋，在國家公園内也能露營。圖／Hotels.com提供
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日本名護的波上之森自然度假村豪華露營酒店，靠近海灘，走出露台花園美景就盡收眼簾。...
日本名護的波上之森自然度假村豪華露營酒店，靠近海灘，走出露台花園美景就盡收眼簾。圖／Hotels.com提供
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韓國光陽的努萊格戈爾酒店，可在花海中享受豪華露營。圖／Hotels.com提供
韓國光陽的努萊格戈爾酒店，可在花海中享受豪華露營。圖／Hotels.com提供
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日本今歸仁的赫施奧托半豪華露營酒店，每一間活動房屋外都設有露營帳篷，讓旅人親近大...
日本今歸仁的赫施奧托半豪華露營酒店，每一間活動房屋外都設有露營帳篷，讓旅人親近大自然。圖／Hotels.com提供
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泰國巴東大象森林保護區飯店，是城市内的世外桃源。圖／Hotels.com提供
泰國巴東大象森林保護區飯店，是城市内的世外桃源。圖／Hotels.com提供
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露營區澳洲大象

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