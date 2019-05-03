2層樓54間 阿寶、老皮、飛天小女警都來陪妳住！全台唯一卡通頻道聯名主題房登場

2019-05-03 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



跨界、聯名的飯店「主題房」屢見不鮮，也成為親子市場的助攻利器；但多數主題房只是限時、限量，或者僅有幾間當廣告招牌，HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館攜手卡通頻道Cartoon Network，打造全台唯一卡通頻道聯名主題房，大動作推出兩層樓共54間卡通頻道主題客房、1間主題餐廳，想嘗鮮不必排長龍。

國泰飯店觀光事業旗下以親子為主的HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館，即日起與美國卡通頻道(Cartoon Network)攜手合作，結合頻道中超人氣的探險活寶(Adventure Time)、飛天小女警(The Powerpuff Girls)和熊熊遇見你(We Bare Bears)三部卡通明星，共同打造全台唯一的卡通頻道聯名主題房，6月30日前預訂，還可將聯名的兩款卡哇伊後背包(每款原價880元)帶回家，並享24小時入住禮遇，雙人房每晚5,800元起、四人房8,200元起，加入飯店AMAZZING CLUB會員再享95折優惠。

這場大規模的聯手合作，54間卡通頻道主題客房內分別呈現三部卡通的情境，共有18款豐富壁貼，並還原部分卡通故事場景，以及獨家設計的多種款式，讓旅客發掘驚喜；主題餐廳區更有阿寶、老皮、花花、泡泡和毛毛等大小朋友熟悉的卡通明星大型公仔，讓大小客人們可以在卡通明星角色的包圍下開心用餐。此外，還將推出多個全新卡通頻道主題遊戲區，像是「探險活寶糖果王國」，以探險活寶卡通中的糖果王國場景風格為主軸，設有泡泡球池、糖果書屋和糖球遊戲牆；「熊熊遇見你趣味天地」則是以卡通熊熊三兄弟的明星大大、胖達與阿極為主題融合歡樂市集情境，營造出溫馨氣氛。