擺上「梅杜莎狂想曲」系列名瓷 餐桌變時尚伸展台
以華麗前衛、大膽不羈的設計多年來在時尚界立於不敗之地的義大利精品VERSACE，該品牌也與世界五大名瓷之一的Rosenthal合作，推出生活精品，將品牌的生活態度融入餐瓷用品。趕在母親節即將來臨之際，VERSACE也推出全新的「Medusa Rhapsody梅杜莎狂想曲」系列餐瓷。
2019全新「Medusa Rhapsody梅杜莎狂想曲」系列餐瓷自即日起至5月12日，於新光三越信義新天地A8館6樓-樂品憩華麗展出中，展出期間還推出全新「梅杜莎狂想曲」餐瓷85折優惠。
Versace全新的「Medusa Rhapsody梅杜莎狂想曲」系列餐瓷，件件都可以看見擷取品牌時裝的設計元素，像是以華麗的金黃色調演繹巴洛克風格的繁複花形和梅杜莎頭像標誌，搭配上90年代的復古品牌標籤，部份品項更以大膽的鮮紅色及皇家藍的對比色調來呈現華麗設計。
且Versace「梅杜莎狂想曲」系列餐瓷品項完整，包含實用的茶具類、餐盤類、及禮品類（如：花瓶、煙灰缸、擺件等）。此外，今年Versace也推出與「Medusa Rhapsody梅杜莎狂想曲」系列同色系的三款新色水晶杯，分別有黃色、藍色及紅色水晶威士忌對杯及高筒的水晶對杯，可與Versace新系列作完美的搭配。
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