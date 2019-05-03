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阿里山林鐵車票 到日本可免費搭黑部峽谷鐵道

2019-05-03 10:57聯合報 記者謝恩得╱即時報導

日本黑部峽谷開山在即，阿里山林鐵及文資處再推跨國互惠方案，暢遊阿里山林鐵與黑部峽谷鐵道

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處與日本黑部峽谷姊妹鐵道，再度舉辦票證互惠活動。今年5月10日起至11月30日止。台灣旅客持互惠期間使用過的阿里山林業鐵路支線（祝山、沼平、神木線）一日券或二日券，於乘車日前15日至前3個月間向黑部峽谷鐵道營業中心申請，即可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票。日本旅客則可持使用過的黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票，兌換阿里山林業鐵路一日券或二日券。

阿里山林鐵文資處表示，黑部峽谷鐵道位於日本富山縣，全線共20.1公里，車程1小時20分，與阿里山林業鐵路同屬762mm軌距系統的登山鐵路，原為載運工程物料及作業人員的專用道路，因風光明媚且沿途可飽覽黑部峽谷的山林景致，開放遊客搭車後，漸漸聲名遠播，深受國內外遊客喜愛，關西電力集團於1971年成立鐵道公司，負責鐵路運轉。

阿里山林業鐵路與黑部峽谷鐵道於民國102年締結姊妹鐵道，已連續5年辦理票證互惠活動。黑部峽谷冬季下雪影響列車行駛，故每年12月封山並於隔年5月雪融後開山。

票證互惠資訊詳林鐵及文資處官網與FB。詳細資訊及票證互惠可至林鐵及文資處官網https://afrch.forest.gov.tw/0000229查詢及下載，諮詢專線05-2779843#253蘇小姐。

黑部峽谷鐵道美景。圖／阿里山林鐵文資處提供
黑部峽谷鐵道美景。圖／阿里山林鐵文資處提供
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阿里山林鐵跨國互惠再與日本黑部峽谷鐵道換票。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵跨國互惠再與日本黑部峽谷鐵道換票。圖／阿里山林鐵文資處提供
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鐵道阿里山列車

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