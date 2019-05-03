阿里山林鐵車票 到日本可免費搭黑部峽谷鐵道

2019-05-03 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



日本黑部峽谷開山在即，阿里山林鐵及文資處再推跨國互惠方案，暢遊阿里山林鐵與黑部峽谷鐵道。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處與日本黑部峽谷姊妹鐵道，再度舉辦票證互惠活動。今年5月10日起至11月30日止。台灣旅客持互惠期間使用過的阿里山林業鐵路支線（祝山、沼平、神木線）一日券或二日券，於乘車日前15日至前3個月間向黑部峽谷鐵道營業中心申請，即可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票。日本旅客則可持使用過的黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票，兌換阿里山林業鐵路一日券或二日券。

阿里山林鐵文資處表示，黑部峽谷鐵道位於日本富山縣，全線共20.1公里，車程1小時20分，與阿里山林業鐵路同屬762mm軌距系統的登山鐵路，原為載運工程物料及作業人員的專用道路，因風光明媚且沿途可飽覽黑部峽谷的山林景致，開放遊客搭車後，漸漸聲名遠播，深受國內外遊客喜愛，關西電力集團於1971年成立鐵道公司，負責鐵路運轉。

阿里山林業鐵路與黑部峽谷鐵道於民國102年締結姊妹鐵道，已連續5年辦理票證互惠活動。黑部峽谷冬季下雪影響列車行駛，故每年12月封山並於隔年5月雪融後開山。