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走訪台南正興街的小巷樂趣 比漾廣場Ｘ未艾公寓打造微型店

2019-05-03 10:54聯合報 記者江佩君╱即時報導

有趣、吸引注意力，並可將觸角深入更多領域，於是，這幾年幾乎可以說是品牌跨界聯名的時代。比漾廣場繼2017年在台南正興街推出「正興街貨櫃市集」快閃店，今年再次重回正興街、攜手當地人氣旅宿「未艾公寓」，以咖啡選物店、書店、藝廊、旅行等四大元素，打造「比漾廣場微型店」，讓入住的旅客，可以有更豐富的住宿體驗；也可以讓各地的旅客更近一步認識來自新北市永和的比漾廣場。

台南，這座歷史感濃厚的古都，卻是處處充滿活力與新鮮感，融合新舊的人文特質，散步於巷弄間或是尋覓當地人最引以為傲的美食，台南用自己的本色，成為台灣最具人氣的旅遊地標。而台南正興街，更是吸引跨世代族群的必遊街巷。做出特色、新鮮感，這也是比漾廣場與未艾公寓合作微型店的初衷，期許讓各地旅人感受台南小巷弄內的生活滋味。

質感大人風味的「比漾咖啡‧選物」

未艾公寓是一棟老房子改建的旅宿，位於正興街的小巷弄中，而比漾廣場微型店就位於其中。進駐品牌包括比漾廣場自有品牌「比漾咖啡‧選物」，當中有與咖啡名店沛洛瑟合作的B Blend自烘咖啡豆，以及自主開發的五、六款人氣甜點。還有來自南投魚池的玉桂蜜、有機蜜醋以及日月潭紅玉紅茶、有機莊園阿薩姆紅茶等。

如搖滾樂的風格職人手作巧克力「chocolat R」

引進職人手作巧克力品牌「chocolat R」，巧克力原料皆採用AMEDEI、Valrhona、L’operal等莊園等級巧克力，chocolat R的主理人藍志明表示，「我們做出來的巧克力就像是搖滾樂，每個食材本身該是怎樣的味道就是怎樣，不會多加修飾，未必和諧，但卻是一種風格。」每顆巧克力90元起跳，也許比一個便當還貴，但真正懂吃、愛吃巧克力的人，也許就如藍志明所說的「舌頭會是你最專業的判斷」，會特別為他們而來。

來自台東的獨立書店「書粥」

比漾廣場永和本店首創百貨無人書店「四步書房」，書，成為比漾廣場不可或缺的DNA。因此，比漾台南微型店特別邀請了落腳台東長濱鄉的獨立書店「書粥」策展選書，客人來了，可以拿本感興趣的書在咖啡廳坐下翻閱，喜歡的話，當然可以買回家。

藝術家聯展「Room of Spring」

另外，在未艾公寓一樓的「微藝廊」，不定期推出各類型藝術策展，讓旅人們輕鬆就能靠近藝術之美。這次與藝術銀行合作策展，展覽主題「Room of Spring」，由蔡依潔、葉樺、溫孟瑜三位年輕藝術家組成，坐在微藝廊的沙發上，透過畫作不同的房間、窗景望出的景色，感受閒適的心情。

在「書粥」的書架挑本感興趣的書，可以自由拿到咖啡廳的座位上閱讀。記者江佩君／攝影
在「書粥」的書架挑本感興趣的書，可以自由拿到咖啡廳的座位上閱讀。記者江佩君／攝影
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比漾廣場與未艾公寓合作推出「比漾廣場微型店」。記者江佩君／攝影
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書，是比漾廣場與未艾公寓共同的精神特質。記者江佩君／攝影
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台南正興街新舊融合的特質，吸引不同世代族群造訪。記者江佩君／攝影
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展覽主題「Room of Spring」。記者江佩君／攝影
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把比漾咖啡‧選物店帶來台南。記者江佩君／攝影
把比漾咖啡‧選物店帶來台南。記者江佩君／攝影
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展覽主題「Room of Spring」。記者江佩君／攝影
展覽主題「Room of Spring」。記者江佩君／攝影
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打開未艾公寓的大門，一旁就是職人手作巧克力「chocolat R」。記者江佩君／...
打開未艾公寓的大門，一旁就是職人手作巧克力「chocolat R」。記者江佩君／攝影
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未艾公寓一樓的「微藝廊」，不定期推出各類型藝術策展。記者江佩君／攝影
未艾公寓一樓的「微藝廊」，不定期推出各類型藝術策展。記者江佩君／攝影
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由來自台東長濱鄉的獨立書店「書粥」策展選書。記者江佩君／攝影
由來自台東長濱鄉的獨立書店「書粥」策展選書。記者江佩君／攝影
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職人手作巧克力「chocolat R」，每顆巧克力的滋味風格獨具。圖／摘自cho...
職人手作巧克力「chocolat R」，每顆巧克力的滋味風格獨具。圖／摘自chocolat R官網
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巧克力咖啡廳

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