林可彤大嘆「當媽不容易」 靠CITIZEN掌握珍貴時刻

給人正向、陽光印象的林可彤，不只是名模，更是身兼不同身份，包括了自創運動服飾的經營者、媽媽還是一位家庭主婦，很難想像，她是如何兼顧這忙碌的生活。雖然林可彤安排起這些事務，像是游刃有餘，但其實我們都知道，這背後需要多麼的用力。

目前生活重心都在兒子身上的林可彤坦言「當媽媽之前，就會把這件事情想的很簡單」，殊不知在小孩出生後，就體認到這是一個永遠的責任，不管有沒有人可以照顧，還是會很擔心。同時自認是個嚴母，她解釋說「老公對小孩很溫柔、很有愛的那一種。所以在一個慈父的旁邊，我就必須是一個嚴母」，不過這與她的個性實在太不同，所以有時看到兒子太可愛，還是會忍不住的搞笑。林可彤說「雖然兒子現在不懂什麼是『好笑』。可是如果我一直『哈哈哈哈』，然後跟他說『寶貝，你假笑你假笑』，他就會跟我假笑」，母子間的互動很有趣。

當採訪時，林可彤也認為當媽之後時間真的太少，以前想要幾點回家就幾點回家。常在小孩睡了才有一點的自己時間，「每一分每一秒都很珍貴」。所以能夠掌握每個時刻，對她來說，變得非常的重要。在不方便看手機，就要隨時配戴腕表，她林可彤表示「因為現在只要把手機一拿起來，小孩就會搶過去看，所以用手機看時間，對媽媽來說是有點麻煩的」，手上一定要戴表，才能隨時確認當下時間。

林可彤配戴CITIZEN FD2062-03光動能腕表15,800元。 攝影／鄭鼎 分享 facebook

可是也是當了母親才更知道，自己媽媽或婆婆其實對小孩的愛都非常的深。所以只要有機會時，林可彤就陪婆婆一起去逛街，討論買什麼保養品；然後跟媽媽一起去運動。她也觀察到媽媽們，都喜歡有點價值的東西，所以在買禮物給她們的時候，手表是最保值的，所以母親節時，就可以送一款適合個性的手表。林可彤說「像是我配戴的手表，就是很特別的粉紅金，屬於光動能的系列，只要有照到光就會有動能。」

林可彤配戴CITIZEN EM0577-87E光動能腕表8,900元。 攝影／鄭鼎 分享 facebook

但今年的母親節恰巧她的兩位媽媽都不在身邊，但貼心的林可彤仍舊表示「我會在美國訂花給她們，然後手表的話，我會先買好，等她們回到台灣時，再給他們。」還提到婆婆皮膚白，戴FD2062-03A款的酒紅色表帶會很漂亮，且兼具優雅又很俐落，彰顯了婆婆的個性。而EM0577-87E的表鍊是一個很經典的款式，戴起來很輕，「我媽很喜歡做瑜伽跟跑步，常流汗」，不會因流汗而感到不舒服，可以戴著去走路、散步，都很方便。

FD2062-03A不鏽鋼錶殼搭配酒紅色小牛皮錶帶，36.5mm的粉紅金色錶殼，是喜歡簡約錶款的都會女性不容錯過的首選名單，不論工作職場、日常生活都能展現獨特魅力。 圖／CITIZEN 提供 分享 facebook

(左)EM0577-87E富含個性的奢華感，以復古的米蘭錶帶選用強烈對比的黑色及金色的碰撞設計，完美比例的調和，輕巧錶徑，不鏽鋼的材質。(右)EM0720-85N藍寶石玻璃錶面，鑲上6顆天然真鑽，展現女性的氣質時尚，光動能、鈦金屬材質。 圖／CITIZE 提供 分享 facebook

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