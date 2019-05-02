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「水族箱、冠軍獎盃、野餐桌」當餐盤！中餐廳也能拍出夢幻IG打卡照

2019-05-02 23:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

飯BAR自5月3日起，於微風台北車站新開設「飯BAR LiLi」新餐廳，同樣延續品牌擅長的創意中菜料理，為餐桌帶來不同的年輕活力。不僅有多款招牌料理，還有約10道全新的獨家菜餚，甚至還大膽運用「木櫥櫃、冠軍獎盃、水族箱、野餐桌」等奇怪的容器作為器皿，增加不少用餐的樂趣。

飯BAR LiLi為飯BAR旗下第4間分店，共70坪，設有108個一般座位，以及24個包廂座位，使用奶茶色、木質色系裝飾，搭配上藤編家具、吊燈等元素，營造出歐洲市集般的用餐感受。

在菜色部份，飯BAR LiLi約有50餘道料理可供選擇，其中70%的料理延續飯BAR的菜單，包括鞦韆晾肉架、美人茶遇東坡肉等料理都能吃得到；其餘的30%，則是藉由混合新式擺盤元素所推出的獨家料理，或是直接全新設計的新菜色，售價約200～600不等，平均人均消費約550～650元。

例如原先的開胃菜，改使用鄉村風格的「迷你野餐桌」當作托盤上桌，讓料理多了一份野餐的氣息，每份578元。帶有綠意的沙拉，則改使用「透明水族箱」作為容器，不僅有趣，也呼應主廚喜愛養魚的興趣，每份278元。至於冠軍麥片美人腿的容器，甚至是大膽使用「冠軍獎盃」，也是一大特色，每份248元。約10道的全新菜色中，則是有火焰炙烤八兩雞、大院嬌辣臭豆腐、宅門干鍋腰瘦骨等菜色，各有不同的特色。

火焰炙烤八兩雞，每份308元。記者陳睿中／攝影
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使用水族箱當容器的水族箱沙拉，每份278元。記者陳睿中／攝影
使用水族箱當容器的水族箱沙拉，每份278元。記者陳睿中／攝影
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下飯開胃、重口味的水煮泡著牛肉片。記者陳睿中／攝影
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火紅椒滾淋鱈魚，每份398元。記者陳睿中／攝影
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飯BAR LiLi在裝盛食物的容器上大玩創意，整個木櫥櫃直接上桌。記者陳睿中／攝...
飯BAR LiLi在裝盛食物的容器上大玩創意，整個木櫥櫃直接上桌。記者陳睿中／攝影
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直接用迷你野餐桌當餐盤的飯BAR野味菜菜盤，每份578元。記者陳睿中／攝影
直接用迷你野餐桌當餐盤的飯BAR野味菜菜盤，每份578元。記者陳睿中／攝影
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裝在復古白鐵便當盒內的色拉蠶絲蝦便當。記者陳睿中／攝影
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冠軍獎盃內裝著麥片美人腿，獎盃還可拿來當道具拍照。記者陳睿中／攝影
冠軍獎盃內裝著麥片美人腿，獎盃還可拿來當道具拍照。記者陳睿中／攝影
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包括木櫥櫃、迷你野餐桌，通通都是飯BAR LiLi的上菜道具。記者陳睿中／攝影
包括木櫥櫃、迷你野餐桌，通通都是飯BAR LiLi的上菜道具。記者陳睿中／攝影
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野餐台北車站

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