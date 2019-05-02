「水族箱、冠軍獎盃、野餐桌」當餐盤！中餐廳也能拍出夢幻IG打卡照

2019-05-02 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



飯BAR自5月3日起，於微風台北車站新開設「飯BAR LiLi」新餐廳，同樣延續品牌擅長的創意中菜料理，為餐桌帶來不同的年輕活力。不僅有多款招牌料理，還有約10道全新的獨家菜餚，甚至還大膽運用「木櫥櫃、冠軍獎盃、水族箱、野餐桌」等奇怪的容器作為器皿，增加不少用餐的樂趣。

飯BAR LiLi為飯BAR旗下第4間分店，共70坪，設有108個一般座位，以及24個包廂座位，使用奶茶色、木質色系裝飾，搭配上藤編家具、吊燈等元素，營造出歐洲市集般的用餐感受。

在菜色部份，飯BAR LiLi約有50餘道料理可供選擇，其中70%的料理延續飯BAR的菜單，包括鞦韆晾肉架、美人茶遇東坡肉等料理都能吃得到；其餘的30%，則是藉由混合新式擺盤元素所推出的獨家料理，或是直接全新設計的新菜色，售價約200～600不等，平均人均消費約550～650元。