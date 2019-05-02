連櫃姐都偷偷自己留！蘭蔻頂級保養特惠組殺58折，還送美炸奢華珠寶盒

2019-05-02 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



母親節是化妝保養品上半年，最重要的促銷檔期，但特惠組那麼多，該怎麼下手呢？就看櫃姐也會偷偷先買得準沒錯，蘭蔻在母親節針對頂級保養推出下殺58折的優惠組，而且還送超奢華的珠寶盒，金色閃閃發光，搭配超殺折扣，難怪每個櫃姐都自己先買。

蘭蔻頂級保養向來口碑好，尤其「絕對完美黃金玫瑰」系列，這回推出黃金玫瑰霜特惠組，直接拿出絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ml正貨，還送修護露、玫瑰油精粹、修護眼霜、修護精華等，最特別是，還送出法式風格的金色輕奢珠寶盒，送給媽媽、或自己用，都超棒的。

就是因為有珠寶盒，讓櫃姐大瘋狂，紛紛偷偷先留貨，而且黃金玫瑰霜禮盒原價19,773元，特價11,500元，根本下殺折扣超低。

另一款是美妝控會瘋狂，愛化妝的櫃姐絕對偷留好幾組，蘭蔻把旗下最厲害、討論度最高的「零粉感超持久粉底」，居然拿出來做成特惠組。

這款零粉感超持久粉底從2018到2019年，都是網路討論聲量第一名的產品，至今賣出的數量，超過5棟101，連櫃姐都會一直回購。