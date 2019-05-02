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受不了假韓粉四處攻擊 韓國瑜怒嗆「癟三、窩囊」

阿原母親節商品上市 主打「月桃」系列

2019-05-02 20:26經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

阿原今年母親節檔期「大地為母」，以月桃全系列商品為主打，推廣植萃洗、養、護，希望能讓媽媽從頭到腳，顧頭、顧身又顧美。

月桃為亞熱帶島嶼特有的深根植物，塊根需要深埋在地底六年方可收成，和人參一樣珍稀難得。阿原農場栽植的月桃，隨著一百四十四個節氣日月催化，涵養出高活性、豐沛驚奇的植物能量。並採用破壁低溫冷萃技術，將月桃活性精華一一提取。

高密度的薑黃素和黃酮多酚，有效抑制自由基，而富含鎂、鋅、錳等高達64種珍貴微量元素，可讓媽媽好好寵愛自己，擊退黯沉、再現光彩美肌。

母親節感恩回饋延續以往，品牌以「大地為母」為主題，向自然環境借鏡，與大地廣納萬物學習。首次與踏實在地的新竹百年米粉廠－永盛米粉合作，推出「永遠都是媽媽粉」純米米粉，作為消費滿3,000元的滿額贈禮之一。

永盛出品的聖光牌米粉，使用在地優質在來米，採用傳統17道工法，磨米成漿後製成的純米米粉帶有精醇米香，好消化不易脹氣，保存令人難以忘懷的古早味。

此外，針對單筆消費滿6,000元，品牌亦推出「最愛－大地為母月桃禮盒」作為滿額贈禮，內含月桃潤髮乳及月桃護髮膜，還有一把輕量、寬版設計、不易拉扯頭皮的「阿原木針梳」，除了照顧媽媽一頭亮麗迷人的秀髮，用木針梳的圓形針梳梳理頭皮最舒服。

氣墊孔能讓頭皮感受溫柔的按壓。透過梳頭動作，對媽媽的頭皮進行按摩，促進血液循環和新陳代謝，讓緊繃、焦慮的心情緩解，是送給長輩的居家保養好選擇。

消費滿千贈母親節限定包裝。阿原／提供
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母親節新竹低溫
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