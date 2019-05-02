ARMY快衝！「BT21聯名彩妝」全家集點加價購登場 唇釉、液態眼影超萌必收

2019-05-02 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



BTS防彈少年團不僅是韓國最火的男子團體，更有全球級天團的地位，今年再度登上美國告示牌音樂獎（Billboard Music Awards），除了連續第3年拿下「最佳社群媒體藝人獎（Top Social Artist）」，更勇奪「最佳組合／團體獎（Top Duo／Group）」；由BTS防彈少年團與LINE FRIENDS攜手創造的「BT21」，可愛的宇宙明星深獲ARMY們喜愛，每次推出新商品都旋即秒殺。全家便利商店5月8日至6月4日推出最新一波精品集點加價購活動，共有8款BT21聯名彩妝，粉絲們快衝一波！

全家便利商店本次推出的BT21彩妝最值得入手的就是瓶身有立體圖案的唇釉和液態眼影，唇釉有戴面具的舞蹈小馬MANG（＃01玫瑰紅）、熱情的小犬CHIMMY（＃02橘紅）、粉紅狂野小兔COOKY（＃03漿糖紅）、超有想法的無尾熊KOYA（＃04珊瑚澄）等4色，液態眼影有親切的羊駝RJ（＃01自然裸色）、宇宙機器人VAN（＃02粉棕色）、好奇心旺盛的TATA（＃03暖棕色）、美味的頑童SHOOKY（＃04深棕色）等4色，市價皆為670元，集400點加539元或5萬點免費換一款。

BT21彩妝除了造型可愛，選色也都是時下最夯的實用色，一盤網羅多色的9宮格唇彩調色盤市價1,110元，集400點加899元或8萬點免費換；3色眼影盤共有＃01閃耀棕、＃02玫瑰棕、＃03雪玫瑰、＃04香檳金等4色，市價730元，集400點加599元或5萬點免費換一款；唇線筆共有＃01乾燥玫瑰、＃02柔和粉、＃03粉紅玫瑰、＃04深玫瑰等4色，市價240元，集400點加199元或2萬點免費換一款。