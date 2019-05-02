樂迷夢幻逸品！Fender藍牙音箱加了牛皮把手實在太帥了

2019-05-02 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



受眾多專業音樂人推崇的美國經典樂器品牌Fender，去年正式在台推出品牌首款經典復刻藍牙喇叭「Fender Monterey」及「Fender Newport」，以經典復刻的造型設計與清澈有力的聲音表現，引起廣大音樂迷討論。今年再推出全新無線藍牙音箱「Fender Monterey Tweed」，以品牌史上極具代表性、1959年推出的吉他擴大機Fender Tweed為靈感，結合金黃斜格紋Bassman電吉他的音箱外型設計，將具有眾多現代聲音科技的藍牙音箱賦予最經典復古的外衣。

Fender Monterey Tweed最大特色就是金黃色布網及焦糖色牛皮把手設計，機身頂端的音量、高低音操控鍵及LED燈號，也皆忠實還原品牌經典電吉他音箱特色。硬體規格上，Fender Monterey Tweed具有2個5.12吋低音單體以及2個1吋高音單體，讓其低頻深厚有力，高音清亮剔透，人聲自然潔淨，再加上120W強力輸出，音效更為震撼有力。除了藍牙連接，亦支援多種音源輸入，包括aptX技術、AAC 格式傳輸，不管是手機、平板、家用音響、黑膠唱片機，都能輸出近乎無損音效，讓樂迷從視覺到聽覺都滿足。