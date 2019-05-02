召喚貓奴！全家推日本超人氣「NYA黑貓」集點 9款全球首推居家用品超欠收

2019-05-02 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



貓奴們注意！日本超人氣的萌系黑貓「NYA」全球首度推出居家周邊商品，台灣在全家便利商店獨家曝光，共有9款實用又可愛的小物，5月8日上午10點起至6月4日集點加價購就能擁有。

「NYA」由日本時尚的潮流品牌三宅一生集團設計師高島一精所創立，做為Né－net品牌的代表圖像，日文發音為貓的叫聲にゃー，它的特色就是臉部總是帶著驚喜表情，由於人氣極旺，也獨立成為肖像品牌。

全家便利商店本次推出的集點商品包括NYA經典造型馬克杯，是粉絲必收的Né－net經典款商品，NYA的臉部表情搭配貓耳朵杯蓋相當可愛，集400點加249元、3,000點加199元或25,000點免費換；採日式印花製法的NYA陶瓷萬用碟共有兩款，NYA陶瓷吸水杯墊同樣也有兩款，皆為集400點加79元或8,000點免費換，800點加158元可兌換保證不同款的兩款。