富維克火山越野賽將登場 買礦泉水還可抽健身房會籍

2019-05-02 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



法國天然礦泉水品牌Volvic®富維克的2019「#我的火山力(#FindYourVolcano)」計畫即將展開，將於5月30日到6月1日在法國舉辦為期三天的克萊蒙費朗火山越野賽VVX（Volvic® Volcanic Experience），並再度邀請熱血冒險王-宥勝續任亞洲年度代言人。

Volvic®富維克指出，宥勝繼去年以亞洲第一人之姿完成25公里火山越野賽道，今年更首度聯手兩位亞太區人氣運動選手，組成第一支亞洲英雄隊伍，宥勝將肩負隊長一職，帶領隊員攻克高難度火山賽道，探索Volvic®富維克天然礦泉水純淨的火山水源地。

Volvic®富維克亞太區行銷總監Franck Escudier表示，火山越野賽VVX是一趟考驗意志力、磨練心智和體力的旅程，比賽過程如同Volvic®富維克天然礦泉水的嚴密生產過程，從法國歐維納火山公園零汙染的富維克泉脈，透過6層火山岩過濾的層層焠鍊，最後產出富含礦物質與微量元素、擁有溫潤口感的純淨礦泉水。