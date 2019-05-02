連續7天 一芳水果茶大甲芋頭鮮奶買一送一

2019-05-02 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



夏天是芋頭的產季，茶飲業者紛紛推出各種芋頭飲品，加了鮮奶茶、保留芋頭果粒口感，是今夏最大特色。其中，一芳水果茶將於5/6至5/12連續7天、每天中午12:30~14:30，以及下午17:00~19:00，全台門市限時限量買一送一。

一芳表示，支持朱宗慶打擊樂團臺灣國際打擊樂節「追夢」理念，將茶飲結合藝文表演藝術，5月也將抽獎送出10張臺灣國際打擊樂節票券。

85˚C則以「芋」見夏天為題，推出純手工芋頭鮮奶、芋頭奶綠，還有爆漿芋泥搭配酥鬆丹麥的「芋頭奶油酥」。強調純手工熬煮的兩款芋頭飲品，除了濃郁的奶香，每一口還可咀嚼到札實的芋頭顆粒，另外，全台58間麵包坊也推出「芋頭奶油酥」，香酥丹麥包入滿滿的芋頭餡，吃起來層層酥鬆、帶有爆漿芋泥，原價22元，特價3入59元。85˚C表示，「芋頭奶油酥」上市10天，全省 58間麵包坊門市就賣出約2.6萬顆，北部地區店鋪一天最高賣出300顆，數量驚人，是當月丹麥類銷售排行第一名。