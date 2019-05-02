減塑愛地球！家樂福新「肉品貼體包裝」環保且長期保鮮、全聯增加可分解材質使用

2019-05-02 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



呼應聯合國將塑膠垃圾視為僅次於氣候變遷的全球危機，台灣賣場開始自主減量塑膠包裝，並開發一次性塑膠產品的替代使用，邀消費者一起減塑，為地球盡一份心力。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，在今年食物轉型計畫中，環境保護為主力推動計畫之一，特別與合作夥伴(台灣第一電宰場)立大、金豐盛(知名無毒雞肉品牌)合作推出，獨家技術高密度真空貼體包裝，採PE貼體技術(類似寶特瓶可回收材)，通過HACCP認證包材，肉品外層由薄膜包裝，肉品底層採PE貼體防止血水外漏，其包材採分切後直接真空包裝，因無人工接觸細菌數低，拆封後可不用清洗可直接烹飪，且無添加物也無使用氮氣，保鮮度還可達4~10天，更因保鮮度延長而可減少食物浪費。

肉品包裝的提升不僅如此，家樂福表示，以往肉品包裝像是雞肉、豬肉、牛肉等，為了防血水外漏與衛生保護，常使用保利龍材質包裝，但也直接成為環境汙染的最大殺手之一，目前家樂福肉類商品包裝已達95%停止使用保利龍材質，進而改成的PLA環保材質，預計今年底前將完成全面停止使用保利龍材質。

全聯自2008年起已配合環保署政策進行減塑，目前精肉及鮮魚因為冷藏保存需要，由門市直接分裝處理的包裝使用的是可分解的PLA材質，部分由生鮮廠送到店內的必須使用保麗龍材質，以免包材變化影響肉品保存。其中魚肉的保麗龍包材是可以回收的。

蔬果的部分，高達99%包裝盒皆使用PLA材質做包裝。無法盒裝的蔬果則會改用裸賣，2018年裸賣的蔬果及糕點已超過5千萬個商品，相較2017年成長1.4倍。無法裸賣的蔬果，則會使用保鮮膜PE(可回收)及塑膠袋PET。至於常溫麵包與吐司包裝，使用的是OPP、CPP等可回收材質，冷藏蛋糕使用的是PET、PP等可回收材質。