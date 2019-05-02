親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

畫面曝光！伊拉克女婿涉殺岳父母 抱子拖行李離開

一張票看22部超划算 59小時漫威馬拉松後他吐了

MELODY愛MIKIMOTO珍珠 緞帶噴少女心

2019-05-02 16:37聯合報 記者孫曼╱即時報導

珠寶打造高級訂製服，除了珍稀無比的寶石，也需要深厚精湛的工藝；頂級珠寶品牌MIKIMOTO「緞帶之舞」頂級珠寶展薈萃兩者之極，5月2日起登台展出 。共逾百件、總值高達2.5億的頂級珠寶作品中，有向高級訂製服致敬的全新「Jeux de Rubans」頂級珠寶系列，以珠寶呈現緞帶的輕盈靈動，其中珍珠鑽石蝴蝶結髮飾帶更是首次於日本以外的亞洲國家展出；亦有以罕見天然珍珠系列為創作起點的主題珠寶，包括時尚媽咪 Melody所配戴全場單價最高的「μ Collection」頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊，除了珍珠本身罕見，更以46.18克拉的各式花式車工美鑽凸顯其不凡，正反面皆美。

Melody今天特地以一襲鮮綠色的飄逸洋裝襯托這枚單價3,100萬的乳杏色Horse Conch孔克珍珠項鍊，20.5毫米乘以22.6毫米的天然珍珠碩大且顏色勻稱，球狀面可見獨特的火焰結構， 在數十萬顆僅生長於北美的天王赤玄螺中才會出現一枚，她表示戴起來也很有重量，「一看就是Masterpeice！」從小時候媽媽就告訴她女人一定要有自己一件珍珠項鍊或耳環，所以她對珍珠別有情感，而這次以緞帶為主題的設計她更大力推薦：「緞帶很可愛、有少女心、平易近人，每個女人不管什麼年齡都會需要一些元素，提醒最自己、最少女的內心。」

全新「Jeux de Rubans」頂級珠寶系列作品，以高級訂製服上常用的裝飾緞帶為主要創作靈感，透過貴重金屬與寶石呈現緞帶的輕盈飄逸和高級訂製服的浪漫雅緻，難度極高。例如廣告形象中迪麗熱巴配戴的珍珠鑽石蝴蝶結墜飾項鍊，就需精選多顆色澤一致不同直徑的珍珠，編織成質如絲綢般的立體剪裁領片，更需運用不同一般的串珠工藝的編織技法，反覆於人台上比對配戴，才能完美貼合頸部曲線。而首度來台展出的一件髮飾帶，彷彿歐洲皇室在過去經常於日間配戴、略簡於冠冕的頭飾，對當代女性而言更是搭配性相當高的一款高級珠寶。迄今仍無法透過人工培育而獲得的珍稀天然珍珠系列，一直備受台灣藏家鍾愛，以瓷釉般表層上的粉紅火焰紋飾為鑑賞重點的粉紅色Queen Conch孔克珍珠，也將展出歷年來台的最碩大的一枚，特殊的漸層色調，不容錯過 。

MIKIMOTO「緞帶之舞」頂級珠寶展

地點：台北晶華酒店2樓 MIKIMOTO 形象概念店

時間：5月5日起至12日止

MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽石...
MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽石緞帶手環，182萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列Queen Conch孔...
MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列Queen Conch孔克珍珠搭南洋珍珠長鍊，1,160萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽...
MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽石蝴蝶結髮飾帶，495萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
MIKIMOTO μ系列Horse Conch孔克珍珠頂級珠寶鑽石墜鍊，3,10...
MIKIMOTO μ系列Horse Conch孔克珍珠頂級珠寶鑽石墜鍊，3,100萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石蝴蝶結耳...
MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石蝴蝶結耳環，116萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽石...
MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽石蝴蝶結墜飾項鍊，670萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
Melody配戴頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊與Jeux de Ruba...
Melody配戴頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊與Jeux de Rubans系列頂級珠寶。記者陳立凱／攝影
分享
MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme系列Quee...
MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme系列Queen Conch孔克珍珠鑽石玫瑰花瓣戒環，295萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列Queen Conc...
MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列Queen Conch 孔克珍珠鑽石花朵胸針，222萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
Melody配戴頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊與Jeux de Ruba...
Melody配戴頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊與Jeux de Rubans系列頂級珠寶。記者陳立凱／攝影
分享
Melody配戴頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊與Jeux de Ruba...
Melody配戴頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊與Jeux de Rubans系列頂級珠寶。記者陳立凱／攝影
分享
MIKIMOTO Praise to Nature頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石鉑金戒...
MIKIMOTO Praise to Nature頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石鉑金戒指，185萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享
MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列Queen Conch孔...
MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列Queen Conch孔克珍珠鑽石耳環，400萬元。圖／MIKIMOTO提供
分享

珠寶
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

78折！輕鬆吃「必比登」推薦菜　欣葉小聚推「2～8人套餐」組合

2019-05-02 18:04

宋慧喬的仙氣白洋裝來自maje 隋棠也變身紗裙公主

2019-05-02 18:02

85˚C加入「芋頭宇宙」　綿滑手搖飲、爆漿奶油酥搶市

2019-05-02 17:37

樂迷夢幻逸品！Fender藍牙音箱加了牛皮把手實在太帥了

2019-05-02 17:33

召喚貓奴！全家推日本超人氣「NYA黑貓」集點 9款全球首推居家用品超欠收

2019-05-02 17:30

連續7天 一芳水果茶大甲芋頭鮮奶買一送一

2019-05-02 16:52

減塑愛地球！家樂福新「肉品貼體包裝」環保且長期保鮮、全聯增加可分解材質使用

2019-05-02 16:50

台灣之光！金車噶瑪蘭搬回11面金牌 首度奪下最高榮譽「白金獎」

2019-05-02 16:24

下午茶新去處！主打英式輕食「英格莉莉」開幕 豹紋厚鬆餅Q亮相

2019-05-02 16:03

報稅刷玉山Pi卡 「Dyson空氣清淨機」免費送！

2019-05-02 16:01

熾盛的亞洲百老匯「韓國首爾」全球第三大音樂劇勢力

2019-05-02 16:00

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56

影／「台菜小天王」前進華府 端碗粿、油雞推廣台美食

2019-05-02 15:52

母親節好省錢！善用「里程」回饋 大啖美食荷包不縮水

2019-05-02 15:41

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

吳漣序眼神放送愛心 Gucci墨鏡自帶巨星氣場

2019-05-02 14:51

充滿希望的顏色！Balenciaga彩虹系列新上市

2019-05-02 14:11

「拿來喝」的素還真？影城5月3日起限量販售　霹靂迷必看

2019-05-02 13:52

行動電源也能共享！ChargeSPOT隨租即充電 日本玩也能用

2019-05-02 13:47

蒂妲史雲頓仙氣逼人 香奈兒黑衣大軍來襲

2019-05-02 13:27

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

蔡依林化身美豔蛇姬大露事業線 替寶格麗靈蛇傳奇珠寶藝術展站台

2019-05-02 11:52

泰勒絲「ME！」穿Stuart Weitzman訂製靴款 也是楊冪和周迅愛牌

2019-05-02 11:25

VR新媒體藝術家黃心健與林強聯手 攜四作進軍坎城影展

2019-05-02 11:18

孔曉振演繹純白和繽紛都好美 全新伯爵亞太區品牌大使陽光登場

2019-05-02 11:05

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

足部手術8成是女性 母親節送禮看這「靴」細節

2019-05-02 07:20

車市低氣壓 業者籲延續汰舊換新補助

2019-05-01 23:43

遠百釋優惠 母親節檔期最後衝刺

2019-05-01 23:41

只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05

北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55

搶搭「與惡」熱潮 日曜天地上班族主打品牌2折起

2019-05-01 19:20

日本同步！Eggs n Things新口味「巧克力熔岩火山鬆餅」濃郁登場

2019-05-01 15:10

看音樂劇、實境體驗 飯店真好玩

2019-05-01 13:52

5CM高3D小廚師 陪孩子上菜

2019-05-01 13:52

「星爵」Chris Pratt為TUMI襲港 「找我當代言人非常合理」

2019-05-01 10:48

好牛！金門牛肉超有名 立榮航空端牛肉搶客

2019-05-01 09:35

大金空調 獲選幸福企業七巧幸福＋

2019-05-01 00:43
看更多

熱門文章

每日星座運勢／摩羯事業運福星高照 投資切勿過急

2019-05-02 00:00

桃機體檢出爐 將砸2000億改善

2019-05-02 00:36

南安小熊野放媒體跟拍 黑熊協會：匪夷所思

2019-05-02 16:46

明年6個連假 春節從小年夜開始放7天

2019-05-02 00:20

氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21

吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 07:43

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

北台灣今整天有涼意 南台灣慎防大雨

2019-05-02 05:12

防荔枝椿象 防檢局宣布卵片收購價提高為5元

2019-05-01 21:08

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

嘴飄臭水溝味 35歲口腔癌末期…

2019-05-02 00:55

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一百歲的母親八十歲的兒

2019-05-02 06:00

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

桃機水、電、跑滑道出問題 交部規畫2千億改善

2019-05-01 18:26

【照護心情】遊俠／謝謝暖心醫師

2019-05-02 06:00

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

【夫妻之間】郎英／樂當小三

2019-05-02 06:00

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

進撃的AI！ 工作單調的白領當心了

2019-05-01 22:50

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

彭啟明：局部陣雨至周末緩和 下周再有鋒面接近

2019-05-02 07:34

北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

菸蒂不會自然分解！研究證實：它成了最汙染大海的主要垃圾

2019-05-02 09:16

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

連續7天 一芳水果茶大甲芋頭鮮奶買一送一

2019-05-02 16:52

足部手術8成是女性 母親節送禮看這「靴」細節

2019-05-02 07:20

到院前死亡 76歲老翁靠低溫治療奇蹟復生

2019-05-02 13:46

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56

阿公阿嬤賣咖啡 養護所博感情

2019-05-02 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top