MELODY愛MIKIMOTO珍珠 緞帶噴少女心

2019-05-02 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



用珠寶打造高級訂製服，除了珍稀無比的寶石，也需要深厚精湛的工藝；頂級珠寶品牌MIKIMOTO「緞帶之舞」頂級珠寶展薈萃兩者之極，5月2日起登台展出 。共逾百件、總值高達2.5億的頂級珠寶作品中，有向高級訂製服致敬的全新「Jeux de Rubans」頂級珠寶系列，以珠寶呈現緞帶的輕盈靈動，其中珍珠鑽石蝴蝶結髮飾帶更是首次於日本以外的亞洲國家展出；亦有以罕見天然珍珠系列為創作起點的主題珠寶，包括時尚媽咪 Melody所配戴全場單價最高的「μ Collection」頂級Horse Conch孔克珍珠項鍊，除了珍珠本身罕見，更以46.18克拉的各式花式車工美鑽凸顯其不凡，正反面皆美。

Melody今天特地以一襲鮮綠色的飄逸洋裝襯托這枚單價3,100萬的乳杏色Horse Conch孔克珍珠項鍊，20.5毫米乘以22.6毫米的天然珍珠碩大且顏色勻稱，球狀面可見獨特的火焰結構， 在數十萬顆僅生長於北美的天王赤玄螺中才會出現一枚，她表示戴起來也很有重量，「一看就是Masterpeice！」從小時候媽媽就告訴她女人一定要有自己一件珍珠項鍊或耳環，所以她對珍珠別有情感，而這次以緞帶為主題的設計她更大力推薦：「緞帶很可愛、有少女心、平易近人，每個女人不管什麼年齡都會需要一些元素，提醒最自己、最少女的內心。」

全新「Jeux de Rubans」頂級珠寶系列作品，以高級訂製服上常用的裝飾緞帶為主要創作靈感，透過貴重金屬與寶石呈現緞帶的輕盈飄逸和高級訂製服的浪漫雅緻，難度極高。例如廣告形象中迪麗熱巴配戴的珍珠鑽石蝴蝶結墜飾項鍊，就需精選多顆色澤一致不同直徑的珍珠，編織成質如絲綢般的立體剪裁領片，更需運用不同一般的串珠工藝的編織技法，反覆於人台上比對配戴，才能完美貼合頸部曲線。而首度來台展出的一件髮飾帶，彷彿歐洲皇室在過去經常於日間配戴、略簡於冠冕的頭飾，對當代女性而言更是搭配性相當高的一款高級珠寶。迄今仍無法透過人工培育而獲得的珍稀天然珍珠系列，一直備受台灣藏家鍾愛，以瓷釉般表層上的粉紅火焰紋飾為鑑賞重點的粉紅色Queen Conch孔克珍珠，也將展出歷年來台的最碩大的一枚，特殊的漸層色調，不容錯過 。

MIKIMOTO「緞帶之舞」頂級珠寶展

地點：台北晶華酒店2樓 MIKIMOTO 形象概念店