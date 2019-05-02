台灣之光！金車噶瑪蘭搬回11面金牌 首度奪下最高榮譽「白金獎」

2019-05-02 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



2019舊金山世界烈酒競賽(San Francisco World Spirits Competition, SFWSC)甫於官網公布評比結果，金車噶瑪蘭威士忌再攀奪金巔峰，於今年SFWSC競賽中抱回1面白金牌、3面雙金牌及6面金牌，此外，「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶原酒」與「噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒」也獲頒「最高優勝」殊榮；不僅威士忌表現亮眼，去年噶瑪蘭新推出的「噶瑪蘭琴酒」也傳回好消息，在世界琴酒大賽(World Gin Awards, WGA)初試啼聲就一舉奪金。

舊金山世界烈酒競賽(SFWSC)於2000年創立，是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，極具代表性。此賽事由美國知名的威士忌權威及專家們，以盲飲進行評比，是全球威士忌產業的年度盛事。此次「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」獲頒象徵最高殊榮的白金獎(Platinum)，是品牌首度摘下白金獎，此須連續3年受頒「雙金牌」的酒款，才能獲此表彰，代表該酒款實屬威士忌類中的上乘之作。

第16屆麥芽狂人競賽(Malt Maniacs Award, MMA)中，來自美國、法國、印度等多國評審皆對「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶原酒」賦予高度評價，認為噶瑪蘭酒體圓潤厚實、風味香甜而平衡，具有永恆般濃郁溫潤的雪莉尾韻。

金車噶瑪蘭已在各大國際競賽中累積榮獲超過320面金牌。

獲獎酒款

SFWSC舊金山世界烈酒大賽

白金牌：噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒

雙金牌： 噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌 噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒、噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒

金牌： 噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭金車頂級指揮單一麥芽威士忌、噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌、噶瑪蘭酒廠珍藏版蘭姆桶威士忌原酒、噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌

MMA麥芽狂人競賽

最高優勝：噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒

類別優勝：噶瑪蘭經典獨奏Moscatel雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒

WGA世界琴酒大賽

金牌：噶瑪蘭琴酒