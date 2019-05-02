下午茶新去處！主打英式輕食「英格莉莉」開幕 豹紋厚鬆餅Q亮相

2019-05-02 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準女性市場商機，六角國際餐飲集團即日起推出全新輕食尚品牌「Engolili英格莉莉」，落腳誠品生活南西店3樓，店內裝潢主打歐陸優雅及亞洲精緻風格，充滿知性氛圍，舒適又愜意。餐點則是將經典英式佳肴及台灣食材結合，像有最近最流行的厚鬆餅，豹紋圖案看起來有一種魅力，另有鹹式餐點如炸魚薯條、漢普頓宮花園飯等選擇。餐點平均價位落在200元到400元左右。

Engolili英格莉莉以英式餐飲為主，名稱由來結合了英格蘭（England）、百合（Lily）、知更鳥（Robin）等概念，其中，百合更有象徵獨立自主現代女性的意象。店內裝潢為符合此概念，結合古典及清新知性風格，像是木紋及復古花磚交錯的地面，又或是典雅白色的大理石紋路桌面等，天花板還有多種植栽自然垂吊，與綠色磁磚拼貼，簡潔明亮空間，更顯質感。

餐點部分則是有甜點及鹹食，鹹食以道地英式美食為主，像是牧羊人派、炸魚薯條等，讓消費者不用出國就可以品嘗。此外，主廚結合了台灣在地食材，如台灣土鳳梨醬、紫芋醬等，搭配英式司康，或是用地瓜泥取代馬鈴薯泥特製牧羊人派。

甜點部分除了英式下午茶，以知更鳥打造皇室的秘密三層下午茶甜點外，還有近來相當流行的英式豹紋厚鬆餅，以日本進口鑽石粉及上白糖煎烤，烙印上華麗的豹紋，拍照打卡最適合。此外，運用多色蔬果組成的皇室彩虹沙拉，則是五彩繽紛，特別適合春天享用。餐點價位落在170元到420元間。

為了慶祝新店開幕，Engolili英格莉莉祭出優惠，5月份消費滿額800元，就招待2根棒棒布朗尼，5月11日到6月30日間則消費滿2,000元，加69元送英格莉莉限量吊飾，未來憑吊飾到店內消費都可以享有9折優惠。6月份則是有APP集點活動，將推出一系列小物提供消費者收集。

Engolili英格莉莉

地址：台北市中山區南京西路14號3F（誠品生活南西店）

電話：（02）2521-5058