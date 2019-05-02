史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



甜點控、螞蟻人不可錯過！這將是一場前所未見、視覺與味覺極致享受的華麗演出。晶華酒店攜手麗晶精品打造的「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，邀請12家來自各國排隊名店的人氣糕點，5月全月精彩上演，創意繽紛，甜蜜度爆表，讓人看著也幸福。

台北晶華酒店自2016年的母親節推出網購Lady M蛋糕，創造一周銷售6,000個佳績；今年更大規模集結12家來自紐約、巴黎、東京、香港等國際城市以及台灣在地的甜點名店，5月1日至31日將地下二樓的麗晶精品變身為「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，提前為母親節甜品市場加溫。

這些世界級的超人氣甜點，每一款都系出名門、堪稱工藝之最，繽紛多采的豪華陣容，不少甚至只在麗晶精品獨家首賣，值得甜點控來朝聖。其中，包括首次於海外開賣，位於東京甜點勝地─自由之丘的全新話題品牌Chocolaphil巧克力糕點，被稱為「不是蛋糕也不是巧克力」的超級滋味；還有每分鐘能賣出300個的卡士達蛋糕酥—BAKER’S CUSTARD，就算在當地排隊也未必買得到；香港甜點教父—黃耀文(Tony Wang)旗下品牌Sweet Boutique de Tony Wong的蝴蝶酥禮盒；以及IG字母蛋糕搜尋榜首的Jovial Patissier等。

說起甜點大道的因緣，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，他日前到東京考察時，特別造訪位在新宿高島屋百貨一家名為Patissieria的甜點店，該店銷售日本各大人氣甜點以及知名主廚的拿手品項，讓甜點控一次滿足，「這樣的平台概念，正是晶華酒店一直在做的事情，我們希望把世界最好的事物帶進台灣、也把台灣最好的事物推廣至國際。」他說，母親節是蛋糕與甜點的銷售旺季，晶華趁著這樣的一個時空背景，將精選自世界各地的甜點選項集合到麗晶精品的長廊，讓消費者一次品嘗。

「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」甜點名店都是在當地名聲響亮的人氣品牌，產品內容也獨具特色，包括掀起名媛貴婦圈熱門話題的Lady M，將帶來以法式經典千層蛋糕融入優雅玫瑰花香卡士達醬組合，表層綴上粉紅玫瑰果泥與玫瑰花辦的玫瑰千層蛋糕；有「巧克力界的香奈兒」之稱的法國甜點Jean-Paul Hévin，頂著法國餐飲界最高榮譽M.O.F糕點類最佳工藝師的頭銜，帶來羽田旅行蛋糕、甘迺迪旅行蛋糕等經典巧克力甜品，另帶來被評定為「巴黎第一馬卡龍」的巧克力馬卡龍禮盒。

登上香港IG字母蛋糕熱搜榜首的Jovial Patissier，則以客製化的英文字母造型、顛覆味蕾與視覺的細緻手藝，激盪出新奇創意的驚喜美味，開幕後迅速成為Facebook、IG等各大社群熱搜排行，此次將特製愛心造型的母親節特製款。另有「甜點頑童」稱號的平塚牧人(Makito Hiratsuka)，將以同名甜點品牌結合在地食材，展現美味之外的藝術視覺魅力。

日系的甜品則邀請到創立於北海道札幌的椿 Tsubaki Salon，以雲朵般柔軟、綿密細緻的大人系厚鬆餅聞名，此次將帶來多款鹹甜厚鬆餅與台灣限定發售的水果鬆餅；被譽為「自由之丘不可錯過的甜點店」─黑船，則推出長崎蛋糕與銅鑼燒的限定組合，其販售的日本國民點心銅鑼燒曾創下單月熱銷10萬個紀錄，SMAP香取慎吾、SKE48 松井玲奈等日本著名藝人都是該店的鐵粉。

而首次受邀來台的晶華獨賣品牌，香港甜點教父黃耀文(Tony Wang)所職掌的甜藝家Sweet Boutique de Tony Wong，此次將帶來造型甜美的蝶之花蝴蝶酥禮盒；近期竄紅的日本伴手禮名店BAKER’S CUSTARD的卡士達蛋糕酥，曾締造上市每分鐘賣出300個的佳績，鬆軟餅乾質地的外皮、包入香滑的卡士達醬，是東京響叮噹的排隊名品；BAKE INC.旗下繼自由之丘起司塔專門店BAKE全新推出的品牌Chocolaphil，主打入口即化的巧克力磅蛋糕，此次為全台獨家首賣，也是巧克力控絕對不可錯過的夢幻美味。

來自台灣的甜品代表則有台南晶英酒店當家甜點主廚羅倫所帶來的Love Bonball 巧克力禮盒與老南人糕餅禮盒，台北網紅們朝聖名店1789 Café – Pâtisserie的特製迷你閃電泡芙，與台北最道地的美式烘焙坊Heritage Bakery & Cafe所推出的經典肉桂卷及紅心芭樂起司蛋糕等。

甜點大道

營業時間：12:00~21:00

電話：02- 2523-8000轉3089秘密花園