親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56聯合報 記者羅建怡╱即時報導

甜點控、螞蟻人不可錯過！這將是一場前所未見、視覺與味覺極致享受的華麗演出。晶華酒店攜手麗晶精品打造的「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，邀請12家來自各國排隊名店的人氣糕點，5月全月精彩上演，創意繽紛，甜蜜度爆表，讓人看著也幸福。

台北晶華酒店自2016年的母親節推出網購Lady M蛋糕，創造一周銷售6,000個佳績；今年更大規模集結12家來自紐約、巴黎、東京、香港等國際城市以及台灣在地的甜點名店，5月1日至31日將地下二樓的麗晶精品變身為「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，提前為母親節甜品市場加溫。

這些世界級的超人氣甜點，每一款都系出名門、堪稱工藝之最，繽紛多采的豪華陣容，不少甚至只在麗晶精品獨家首賣，值得甜點控來朝聖。其中，包括首次於海外開賣，位於東京甜點勝地─自由之丘的全新話題品牌Chocolaphil巧克力糕點，被稱為「不是蛋糕也不是巧克力」的超級滋味；還有每分鐘能賣出300個的卡士達蛋糕酥—BAKER’S CUSTARD，就算在當地排隊也未必買得到；香港甜點教父—黃耀文(Tony Wang)旗下品牌Sweet Boutique de Tony Wong的蝴蝶酥禮盒；以及IG字母蛋糕搜尋榜首的Jovial Patissier等。

說起甜點大道的因緣，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，他日前到東京考察時，特別造訪位在新宿高島屋百貨一家名為Patissieria的甜點店，該店銷售日本各大人氣甜點以及知名主廚的拿手品項，讓甜點控一次滿足，「這樣的平台概念，正是晶華酒店一直在做的事情，我們希望把世界最好的事物帶進台灣、也把台灣最好的事物推廣至國際。」他說，母親節是蛋糕與甜點的銷售旺季，晶華趁著這樣的一個時空背景，將精選自世界各地的甜點選項集合到麗晶精品的長廊，讓消費者一次品嘗。

「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」甜點名店都是在當地名聲響亮的人氣品牌，產品內容也獨具特色，包括掀起名媛貴婦圈熱門話題的Lady M，將帶來以法式經典千層蛋糕融入優雅玫瑰花香卡士達醬組合，表層綴上粉紅玫瑰果泥與玫瑰花辦的玫瑰千層蛋糕；有「巧克力界的香奈兒」之稱的法國甜點Jean-Paul Hévin，頂著法國餐飲界最高榮譽M.O.F糕點類最佳工藝師的頭銜，帶來羽田旅行蛋糕、甘迺迪旅行蛋糕等經典巧克力甜品，另帶來被評定為「巴黎第一馬卡龍」的巧克力馬卡龍禮盒。

登上香港IG字母蛋糕熱搜榜首的Jovial Patissier，則以客製化的英文字母造型、顛覆味蕾與視覺的細緻手藝，激盪出新奇創意的驚喜美味，開幕後迅速成為Facebook、IG等各大社群熱搜排行，此次將特製愛心造型的母親節特製款。另有「甜點頑童」稱號的平塚牧人(Makito Hiratsuka)，將以同名甜點品牌結合在地食材，展現美味之外的藝術視覺魅力。

日系的甜品則邀請到創立於北海道札幌的椿 Tsubaki Salon，以雲朵般柔軟、綿密細緻的大人系厚鬆餅聞名，此次將帶來多款鹹甜厚鬆餅與台灣限定發售的水果鬆餅；被譽為「自由之丘不可錯過的甜點店」─黑船，則推出長崎蛋糕與銅鑼燒的限定組合，其販售的日本國民點心銅鑼燒曾創下單月熱銷10萬個紀錄，SMAP香取慎吾、SKE48 松井玲奈等日本著名藝人都是該店的鐵粉。

而首次受邀來台的晶華獨賣品牌，香港甜點教父黃耀文(Tony Wang)所職掌的甜藝家Sweet Boutique de Tony Wong，此次將帶來造型甜美的蝶之花蝴蝶酥禮盒；近期竄紅的日本伴手禮名店BAKER’S CUSTARD的卡士達蛋糕酥，曾締造上市每分鐘賣出300個的佳績，鬆軟餅乾質地的外皮、包入香滑的卡士達醬，是東京響叮噹的排隊名品；BAKE INC.旗下繼自由之丘起司塔專門店BAKE全新推出的品牌Chocolaphil，主打入口即化的巧克力磅蛋糕，此次為全台獨家首賣，也是巧克力控絕對不可錯過的夢幻美味。

來自台灣的甜品代表則有台南晶英酒店當家甜點主廚羅倫所帶來的Love Bonball 巧克力禮盒與老南人糕餅禮盒，台北網紅們朝聖名店1789 Café – Pâtisserie的特製迷你閃電泡芙，與台北最道地的美式烘焙坊Heritage Bakery & Cafe所推出的經典肉桂卷及紅心芭樂起司蛋糕等。

甜點大道

營業時間：12:00~21:00

電話：02- 2523-8000轉3089秘密花園

地址：台北市中山北路二段39巷3號

來自台灣的甜品代表，有台南晶英酒店當家甜點主廚羅倫所帶來的Love Bonbal...
來自台灣的甜品代表，有台南晶英酒店當家甜點主廚羅倫所帶來的Love Bonball 巧克力禮盒。圖／台北晶華酒店提供
分享
BAKERS CUSTARD卡士達蛋糕酥為首次受邀來台的晶華獨賣品牌之一。圖／台...
BAKERS CUSTARD卡士達蛋糕酥為首次受邀來台的晶華獨賣品牌之一。圖／台北晶華酒店提供
分享
擁有「甜點頑童」稱號的平塚牧人(Makito Hiratsuka) 的作品。圖／...
擁有「甜點頑童」稱號的平塚牧人(Makito Hiratsuka) 的作品。圖／台北晶華酒店提供
分享
自由之丘Chocolaphil以提供濃郁香甜的古典巧克力蛋糕受到歡迎。圖／台北晶...
自由之丘Chocolaphil以提供濃郁香甜的古典巧克力蛋糕受到歡迎。圖／台北晶華酒店提供
分享
百年傳奇的黑船手工生乳銅鑼燒曾創下單月熱銷10萬個紀錄。圖／台北晶華酒店提供
百年傳奇的黑船手工生乳銅鑼燒曾創下單月熱銷10萬個紀錄。圖／台北晶華酒店提供
分享
Joival Patissier的字母蛋糕是香港IG熱搜榜單No 1。圖／台北晶...
Joival Patissier的字母蛋糕是香港IG熱搜榜單No 1。圖／台北晶華酒店提供
分享
來自東京、日銷8000個的BAKERS CUSTARD卡士達蛋糕酥。圖／台北晶華...
來自東京、日銷8000個的BAKERS CUSTARD卡士達蛋糕酥。圖／台北晶華酒店提供
分享
法式甜點界的精品品牌Jean Paul Hévin有「巧克力界的香奈兒」之稱。圖...
法式甜點界的精品品牌Jean Paul Hévin有「巧克力界的香奈兒」之稱。圖／台北晶華酒店提供
分享
被譽為「香港甜點教父」黃耀文(Tony Wong)的蝶之花蝴蝶酥禮盒。圖／台北晶...
被譽為「香港甜點教父」黃耀文(Tony Wong)的蝶之花蝴蝶酥禮盒。圖／台北晶華酒店提供
分享

人氣甜點巧克力
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

母親節好省錢！善用「里程」回饋 大啖美食荷包不縮水

2019-05-02 15:41

MELODY愛MIKIMOTO珍珠 緞帶噴少女心

2019-05-02 16:37

台灣之光！金車噶瑪蘭搬回11面金牌 首度奪下最高榮譽「白金獎」

2019-05-02 16:24

下午茶新去處！主打英式輕食「英格莉莉」開幕 豹紋厚鬆餅Q亮相

2019-05-02 16:03

報稅刷玉山Pi卡 「Dyson空氣清淨機」免費送！

2019-05-02 16:01

熾盛的亞洲百老匯「韓國首爾」全球第三大音樂劇勢力

2019-05-02 16:00

影／「台菜小天王」前進華府 端碗粿、油雞推廣台美食

2019-05-02 15:52

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

吳漣序眼神放送愛心 Gucci墨鏡自帶巨星氣場

2019-05-02 14:51

充滿希望的顏色！Balenciaga彩虹系列新上市

2019-05-02 14:11

「拿來喝」的素還真？影城5月3日起限量販售　霹靂迷必看

2019-05-02 13:52

行動電源也能共享！ChargeSPOT隨租即充電 日本玩也能用

2019-05-02 13:47

蒂妲史雲頓仙氣逼人 香奈兒黑衣大軍來襲

2019-05-02 13:27

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

蔡依林化身美豔蛇姬大露事業線 替寶格麗靈蛇傳奇珠寶藝術展站台

2019-05-02 11:52

泰勒絲「ME！」穿Stuart Weitzman訂製靴款 也是楊冪和周迅愛牌

2019-05-02 11:25

VR新媒體藝術家黃心健與林強聯手 攜四作進軍坎城影展

2019-05-02 11:18

孔曉振演繹純白和繽紛都好美 全新伯爵亞太區品牌大使陽光登場

2019-05-02 11:05

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

足部手術8成是女性 母親節送禮看這「靴」細節

2019-05-02 07:20

車市低氣壓 業者籲延續汰舊換新補助

2019-05-01 23:43

遠百釋優惠 母親節檔期最後衝刺

2019-05-01 23:41

只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05

北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55

搶搭「與惡」熱潮 日曜天地上班族主打品牌2折起

2019-05-01 19:20

日本同步！Eggs n Things新口味「巧克力熔岩火山鬆餅」濃郁登場

2019-05-01 15:10

看音樂劇、實境體驗 飯店真好玩

2019-05-01 13:52

5CM高3D小廚師 陪孩子上菜

2019-05-01 13:52

「星爵」Chris Pratt為TUMI襲港 「找我當代言人非常合理」

2019-05-01 10:48

好牛！金門牛肉超有名 立榮航空端牛肉搶客

2019-05-01 09:35

大金空調 獲選幸福企業七巧幸福＋

2019-05-01 00:43

這瓶「小粉紅」實在太強！蘊含百萬顆微導膠囊，一抹跟夏天油膩肌膚說掰掰

2019-04-30 22:14

「星爵」Chris Pratt會成為TUMI腦粉 居然是因為前女友說了這些話

2019-04-30 21:44

不想做家事！母親節吃韓式料理　抽「冷氣、洗衣機」清潔服務

2019-04-30 21:42

5月1日開幕！炸牛排名店「牛かつもと村」登台 沾山葵醬油更對味

2019-04-30 21:23

藝文採購得排除適用採購法 文化部：尊重專業給彈性

2019-04-30 19:51

史上最強「不掉色」持色唇萃 香奈兒讓妳3秒顯色免補妝！

2019-04-30 19:32

日本觀光客來台必訪美妝店！歐萊德大安店首創416件廢棄衣招牌，年底進軍日本中目黑

2019-04-30 19:06
看更多

熱門文章

大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

2019-05-01 16:40

每日星座運勢／摩羯事業運福星高照 投資切勿過急

2019-05-02 00:00

桃機體檢出爐 將砸2000億改善

2019-05-02 00:36

明年6個連假 春節從小年夜開始放7天

2019-05-02 00:20

吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 07:43

氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

影／7月上路！四大場所內用 不再提供一次性塑膠吸管

2019-05-01 17:20

只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

北台灣今整天有涼意 南台灣慎防大雨

2019-05-02 05:12

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

防荔枝椿象 防檢局宣布卵片收購價提高為5元

2019-05-01 21:08

嘴飄臭水溝味 35歲口腔癌末期…

2019-05-02 00:55

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一百歲的母親八十歲的兒

2019-05-02 06:00

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

桃機水、電、跑滑道出問題 交部規畫2千億改善

2019-05-01 18:26

【照護心情】遊俠／謝謝暖心醫師

2019-05-02 06:00

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

【夫妻之間】郎英／樂當小三

2019-05-02 06:00

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

進撃的AI！ 工作單調的白領當心了

2019-05-01 22:50

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

藍色公路加開航班 第2艘全新客輪藍鵲號首航布袋澎湖

2019-05-01 17:44

彭啟明：局部陣雨至周末緩和 下周再有鋒面接近

2019-05-02 07:34

北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

菸蒂不會自然分解！研究證實：它成了最汙染大海的主要垃圾

2019-05-02 09:16

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

今起警消海巡空勤赴這些醫院 免掛號費及部分負擔

2019-05-01 17:24

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05

足部手術8成是女性 母親節送禮看這「靴」細節

2019-05-02 07:20

到院前死亡 76歲老翁靠低溫治療奇蹟復生

2019-05-02 13:46

桃機體檢報告出爐　未來將標本兼治，提升服務品質

2019-05-01 17:59

阿公阿嬤賣咖啡 養護所博感情

2019-05-02 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top