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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

影／「台菜小天王」前進華府 端碗粿、油雞推廣台美食

2019-05-02 15:52聯合報 記者張加╱即時報導

有「台菜小天王」之稱的廚師溫國智，近期到美國多處推廣台灣美食，4月前進華府，端出碗粿、油雞、台式蒜片牛小排等「台味十足」的料理，讓華府的美國民眾與台灣僑胞吃得到道地台灣菜。

邁入第14年的大華府社團「台美人媽媽教室」4月底舉行周年慶，包括駐美代表處副代表薛美瑜、政治組長趙怡翔等186人參與；由溫國智烹製台灣酒席美食，包括五福臨門台北拼、客家小炒拼香腸、富貴去骨八寶雞、古早味碗粿、屏東冰凍綠豆蒜等10道佳餚。

僑委會舉行「2019台灣美食國際巡迴講座」，溫國智、陳瑞昌等知名廚師前往海外巡迴教學，藉美食進行文化外交。

溫國智受訪表示，從夏威夷、邁阿密，到華府等地，都是為與大家分享台灣美食，將台灣美食介紹給國際友人，並撫慰台灣僑胞思鄉情緒，讓他們可以品嘗到道地、美味的台灣菜。此外，也訪問經營台菜餐廳的業者，因應餐廳的需求，分享交流廚藝。

溫國智說，這次最難忘的是邁阿密多拉（Doral）市長出席的餐會，當地一百多位美國朋友，在出完菜後，全場起立鼓掌，讓他們非常感動；副市長也因為這場餐會，表示自己要帶一群人到台灣旅遊。

陳瑞昌表示，在邁阿密教學生做台式蝦捲跟鍋貼，學生的反應都很好，他們很喜歡台灣麵食類和炸雞，也學習了台灣料理。

媽媽教室會長林麗莉致詞指出，媽媽教室成立進入14年，第一階段是每人拿著親自做的佳餚，第二階段則請老師做便當大家一起吃，幾年下來她持續追夢，希望有個地方讓大家吃酒席菜，終於實現，這都是為了與大家分享台灣美食，台灣飲食文化。

與會的美國民眾Earl表示，八寶雞、牛小排都很好吃，感覺廚師花了很多心力，料理很繁複，跟平常吃到的很不一樣；而他雖然因為台灣太太的關係經常訪台，但還是覺得永遠沒辦法吃完所有美食，也無法說出一道最喜歡的台灣料理，因為實在太多了。

華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，推廣台灣美食。華盛頓記者張加／攝影
華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，推廣台灣美食。華盛頓記者張加／攝影
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華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，推廣台灣美食，圖為五福臨門台北拼。華盛頓記...
華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，推廣台灣美食，圖為五福臨門台北拼。華盛頓記者張加／攝影
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華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，推廣台灣美食。華盛頓記者張加／攝影
華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，推廣台灣美食。華盛頓記者張加／攝影
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華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，端出碗粿等料理，推廣台灣美食。華盛頓記者張...
華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，端出碗粿等料理，推廣台灣美食。華盛頓記者張加／攝影
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華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，由廚師溫國智（右2）、陳瑞昌（左3）烹製台...
華府社團「台美人媽媽教室」舉行周年慶，由廚師溫國智（右2）、陳瑞昌（左3）烹製台灣酒席美食。華盛頓記者張加／攝影
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邁阿密僑委會
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