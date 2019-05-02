母親節好省錢！善用「里程」回饋 大啖美食荷包不縮水

2019-05-02 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



鄰近母親節，讓平時辛勞的媽媽外出享受美食，度過美好假期。身為家中省錢小能手，善用里程回饋讓荷包不縮水，亞洲萬里通推薦台北6家精選餐廳，消費台幣30元即可累積1「亞洲萬里通」里數，大飽口福外也能聰明省錢。

好康再加碼，「拚玩哩程生活圈」活動開跑，即日起至6月30日，前往11個「亞洲萬里通」夥伴消費或轉點，以里數兌換1項獎勵，可賺取3500里數，合作廠商遍及金融及保險、零售、旅遊、餐膳與宴會等領域 ，再享1500里數獎勵，最高回饋5000里數。

主打無國界創意料理的「LONGTAIL」風格多變，在林健民主廚領軍下，融合東南亞各國料理手法，每道佳餚完美呈現，招牌餐點如鴨肝、油封鴨肉餃、菲力牛排佐麻辣醬、鮮蝦漢堡、越式肉派，最後端出甜點法式咖椰吐司，為餐期畫上完美句點。

另家獲得米其林餐盤推薦的「Chou Chou法式料理餐廳」，以高質感取代高單價，人氣品項Chou Chou招牌法式烤全鴨，結合法式香橙鴨與港式脆皮鴨概念製作，精選宜蘭櫻桃鴨為食材，先經香料鹽水浸泡、乾式熟成14日後，使用高、低溫反覆烘烤，確保外皮香酥脆口，肉質軟嫩細膩。

而「WILDWOOD原木燒烤餐廳」則主打台南龍眼木燒烤乾式熟成肉品、每日現流海鮮、紐西蘭羊排、屏東黑豚、台南玉米土雞、在地當季時蔬及自家烘焙麵包。木燒燻香提供視覺、嗅覺與味覺多重享受，同時烘托食材粗獷質樸的美味。

肉食主義者最愛燒肉專門店「炭火燒肉無敵Muteki」，寬敞室內空間提供2至12人包廂，上選牛排皆使用澳洲9+黑毛和牛，搭配店內專人桌邊代烤服務，不動手也能享用特色美食。

日式料亭「極上和牛料理 裏無敵」為無菜單料理，精選日本和牛入饌，依據四季節氣變化，綴以當季食材更換菜色，其中「炸和牛」被老饕奉為夢幻逸品，綿密油花入口即化，佐以海鹽妝點提升層次感。