香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



又有一家香港代表美食要登陸台灣了！由藝人「阿緯」劉峻緯創立的「緯豆餐飲」，聯手香港「太興集團」，把香港知名燒味茶餐廳「太興」帶到台灣，將於5月10日進駐微風台北車站二樓。

台灣首店占地70坪，客座席98位，裝潢運用仿霓虹燈及馬賽克磚等經典港式元素，加入創新的拼貼手法。除了販售太興主打的各式燒味外，店內也同步提供多樣小食、港式炒菜等，台灣首店開幕，5月9日及5月10日，前 100位排隊入店消費者(以領取號碼牌為主)，皆可免費獲得「太興蛋撻」一顆，送完為止。

30年前，太興從港式燒味快餐店起家，提供顧客包含燒味、炒菜、小點等多元餐點選擇。強調「新鮮密做」，堅持每四小時新鮮製作各式招牌燒味，每小時出爐熱騰騰的麵包小點。招牌的「冰鎮奶茶」更是太興首創，將香濃奶茶放入有滿滿的冰粒的碗中，不讓奶茶隨著冰粒溶解而稀釋。

太興在台灣主打「特搜叉燒」，單是香港最高一天賣出高達一萬二千份的數量，擁有「燒味天王」封號。「自家製菠蘿包」則主打口感外酥內軟、澎鬆香甜，入口即化。招牌飲品「冰鎮奶茶」選用五種斯里蘭卡的優質茶葉，搭配荷蘭出口的全脂淡奶，甘香醇和。