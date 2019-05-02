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Nespresso推咖啡大師牛奶特調 為牛奶咖啡愛好者設計

2019-05-02 13:56經濟日報 記者張義宮╱即時報導

瑞士咖啡品牌Nespresso推出全新的「Barista Creations 咖啡大師牛奶特調系列」，以世界各地頂尖咖啡大師為靈感，打造出專門設計能與牛奶完美融合的全新咖啡風味，讓牛奶咖啡愛好者，也能踏入Nespresso 頂級咖啡的品味旅程。

Nespresso表示，全新的Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列，專為拿鐵、卡布奇諾愛好者設計，譜出咖啡與牛奶完美雙重奏。

Nespresso 自1986年起引領膠囊咖啡風潮，提供令消費者驚艷的高品質義式濃縮咖啡，為各種居家、辦公空間，打造精緻的生活品味。今年更反應了全球咖啡愛好者喜歡將咖啡添加牛奶享用的趨勢，推出全新的「Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列」。

分別是，溫和奇里奧(CHIARO)、濃醇蘇克洛(SCURO)、和特濃可塔朵(CORTO)，共三款咖啡風味 ，以世界各地頂尖咖啡大師為靈感，打造出專門設計能與牛奶完美融合的全新咖啡風味，讓牛奶咖啡愛好者也能踏入Nespresso頂級咖啡的品味旅程。今起，Nespresso更將「咖啡大師牛奶特調系列」納入原25款的經典咖啡陣容，擴大提供共28款經典咖啡選擇，滿足消費者每個時刻、各種喜好的咖啡需求。

母親節優惠期間主打最新「大師首選牛奶特調三條裝組合」，含溫和奇里奧、濃醇蘇克洛、特濃可塔朵各乙條 ；以及將「咖啡大師牛奶特調系列」與尼加拉瓜、阿佩奇歐、芮斯崔朵等亦推薦適合添加牛奶的經典咖啡結合而成「大師首選牛奶絕配八條裝組合」，獻給媽媽們一份咖啡與牛奶完美交融的極致享受。

Nespresso掌握母親節人潮商機，積極展店，正式宣告插旗台南。即日起，全新精品限定店在新光三越台南新天地本館 B1歡慶開幕，特別推出雙重抽獎開幕活動，來店拍照分享即可抽經典好禮，消費滿額再抽萬元好禮。

Nespresso推出全新的Barista Creations咖啡大師牛奶特調系...
Nespresso推出全新的Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列，專為拿鐵、卡布奇諾愛好者設計。(圖：Nespresso提供)
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