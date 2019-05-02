行動電源也能共享！ChargeSPOT隨租即充電 日本玩也能用

2019-05-02 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



現代人除了一秒不能沒有網路，手機沒電又沒帶充電器、行動電源在身上，也是簡直像天塌下來的大事！繼各種共享交通工具之後，現在也出現共享行動電源服務，立即拯救需要快速充電的人。

2017年成立於香港，2018年陸續拓展至日本、泰國的「ChargeSPOT跨國共享行動電源服務」，近期宣布正式進軍台北，現在只要下載ChargeSPOT App，即可立即搜尋鄰近可租借地點，找到機台掃描二維條碼完成租借程序即可立即拿起行動電源充電，不需在現場等待充電，充電完只要找到其他地點機台即可歸還。

行動電源電池容量為5000mAh，重量僅130克，電池上直接備有Lightning、Type-C、Micro USB共3款常用充電線，外殼則使用V0最高級別防火材質，方便又安全。費用方面，首次租借需支付押金399元（如不使用可退款），目前台灣租借費用為1小時新台幣12元，每次最高租借2日，單次收費最高上限為36元。租借無需使用現金，支援主流國際的支付方式如VISA、Master、Apple Pay、Google Pay，近期也將開放支援LINE Pay支付。