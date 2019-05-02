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飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐 京站美食街5/3新開幕，期間還有買一送一等優惠

2019-05-02 13:17聯合報 記者江佩君╱即時報導

京站時尚廣場今年10周年，全新改造B3美食街，第一階段將於5月3日搶先登場，第二階段將於6月28日全面開幕。這次改裝將用餐座席增加至800席，滿足消費者用餐空間需求。

美食街5月3日開幕的15家品牌中，有5家是新進櫃，包括百貨首家、以沖繩飯糰為特色的「飯飯堂」、人氣文青風輕食品牌「小確幸紅茶牛奶合作社」、健康時尚的蔬食滷味「VEGE CREEK蔬河」、知名麻辣鍋老鼎旺旗下新品牌「功夫銷魂麵」、自助鐵板料理「胡椒廚房Pepper Lunch Express」等餐飲品牌，用餐又有了新選擇。

這次改裝並設置特色餐屋，滿足消費者愛拍照的樂趣，空間打造圖書館、村落、森林的三大用餐區域，用餐時可穿梭於不同的空間，現場也將架設三角鋼琴，用餐同時有LIVE的鋼琴演奏陪伴。

5月3日開幕優惠包括，飯飯堂5月3日至5月12日於櫃上消費不限金額即可抽京站店神秘款飯糰，每日限量30份。小確幸紅茶牛奶合作社5月3日至5月7日飲料第二杯半價。VEGE CREEK蔬河5月3日至5月12日於櫃上任選兩把蔬菜，第二把折10元、售完為止。功夫銷魂麵5月3日至5月5日功夫銷魂麵麻辣套餐買一送一 ，每日限量50碗。

胡椒廚房Pepper Lunch 5月3日開幕當天，全主餐品項第二件半價(以價低者折扣)。阿缽泰式料理5月3日至5月12日點選單品、套餐享15元加購飲料、小菜。

小確幸紅茶牛奶合作社5月3日至5月7日飲料第二杯半價。圖／京站提供
小確幸紅茶牛奶合作社5月3日至5月7日飲料第二杯半價。圖／京站提供
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VEGE CREEK蔬河5月3日至5月12日於櫃上任選兩把蔬菜，第二把折10元、...
VEGE CREEK蔬河5月3日至5月12日於櫃上任選兩把蔬菜，第二把折10元、售完為止。圖／京站提供
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功夫銷魂麵5月3日至5月5日功夫銷魂麵麻辣套餐買一送一 ，每日限量50碗。圖／京...
功夫銷魂麵5月3日至5月5日功夫銷魂麵麻辣套餐買一送一 ，每日限量50碗。圖／京站提供
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飯飯堂5月3日至5月12日於櫃上消費不限金額即可抽京站店神秘款飯糰，每日限量30...
飯飯堂5月3日至5月12日於櫃上消費不限金額即可抽京站店神秘款飯糰，每日限量30份。圖／京站提供
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胡椒廚房Pepper Lunch 5月3日開幕當天，全主餐品項第二件半價(以價低...
胡椒廚房Pepper Lunch 5月3日開幕當天，全主餐品項第二件半價(以價低者折扣)。圖／京站提供
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